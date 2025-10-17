櫻坂46・田村保乃「2点チーク」で新たな顔を披露　『VOCE』12月号に出演

田村保乃が出演する『VOCE』2025年12月号（講談社）が2025年10月22日に発売される。

【写真】『VOCE』2025年12月号付録情報

櫻坂46のメンバーであり、VOCEレギュラーモデルの田村保乃が『VOCE』に登場。ヘア＆メイクアップアーティスト・林由香里が考案した「２点チーク」の企画で、新たな顔を披露している。

「2点チーク」とは、頬の2か所にチークを塗り分けるというメイク方法。正面顔と横顔で印象が別人格のように違って見え、表情にも抜け感まで生まれるという、画期的なチークの塗り方だ。

実際にそのチークを体験した田村は「新しいチークの入れ方に感動しました！ 正面と横顔で自然と印象が違って見えるのがスゴイ。頬全体をチークで覆わず、2か所に塗ることで、チークがペタッとして見えないのもいいですね。このテクニック、すぐにマスターしたいです！」と、その新しいチークのテクニックに驚いていた模様。

田村が出演する『VOCE』2025年12月号通常版は戸田恵梨香と松島聡（timelesz）が表紙を飾る。通常版には「美容家・大野真理子様が推す“肌管理コンプリート”セット」、増刊には「カバーマークの濃密ハリツヤ強化セット」が付録。通常版・増刊ともに「ミノン アミノモイスト 貯水肌®発想ケア5点セット」「ランコム ジェニフィック アルティメ セラム」が共通して収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）