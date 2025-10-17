AKB48・小栗有以、浴衣姿や温泉を堪能する姿も　1stフォト＆スタイルブック発売決定

AKB48・小栗有以初のフォト＆スタイルブック（宝島社／タイトル未定）が2025年12月5日に発売される。

【写真】AKB48・小栗有以スタイルブック収録カットを見る

AKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた小栗有以。2025年6月公開映画「2025年7月5日 午前4時18分」主演・原ハルカ役、2025年10月31日（金）23時放送・配信スタートの連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season１」で柏木律子役、2026年1月日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役を務める。

本書のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、小栗の魅力を余すところなく掲載。本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も掲載される。

また話題となった「崩れない」メイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り。楽天ブックス、セブンネット、HMV&BOOKS、Amazonでは特典も用意されているほか、写真集お渡し会イベントも開催予定となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）