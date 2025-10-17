

朗読と芝居の中間を軽やかに行き来する《新しい形のエンターテインメント》『大誘拐』～四⼈で⼤スペクタクル～ 観劇レビュー



まず驚いたのは、キャストによって「台本を手にしている人」と「そうでない人」がいること。最初は「朗読劇なのかな？」と思ったけれど、すぐにそうではないと気づきました。むしろ、それぞれの“表現スタイルの違い”がこの作品の味になっている。白石加代子さんは台本を手にしていながら、言葉のひとつひとつが生き物のようで、ページをめくる仕草さえひとつの演出のよう！誰にも真似できない、圧倒的な熟練の表現。朗読劇では「読んでいるように」見えがちだけど、白石さんの場合はそれが“語る芸”として完璧に成立している。



一方で中山優馬さんは台本を持たず誰よりも体を動かし、空気を動かしていた。登場した瞬間、ぱっと場の温度が上がる。視線を惹きつける華やかさ！役のワイルドさと、中山さんの持つ清涼感が混在する不思議なバランスが面白い！役の背景をしっかり踏まえた上で、感情をそのまま身体に通しているようなリアルさがありました。

柴田理恵さんの舞台を生で拝見するのは初めてでしたが、さすがの安定感！期待を裏切らないどころか、その引き出しの多さに驚かされました。コミカルな持ち味を封印しつつ、柔軟にキャラクターを切り替える器用さが光っていた。 もっといろんな役を観てみたい！



風間杜夫さん。長年舞台に立ち続けてきた人だけが持つ包容力がある。 セリフの間合いも絶妙で、ひとつの言葉にグッと深みを感じる。かと思えば即興のような場面では、共演者との掛け合いを心から楽しんでいるようで、観ているこちらも自然と笑顔になってしまう。きっと毎ステージごとに新しい空気が生まれるんだろうなと感じました。



そして衣裳がとてもチャーミング！舞台がシンプルだからこそ、衣裳がキャラクターの個性を存分に引き立てていた。 柴田さんの独創的な髪型と衣裳はインパクト抜群で、思わず微笑んでしまうほど。中山さんの虎柄ジャケットは彼の勢いを象徴するようだし、風間さんのスーツはどこか洒脱で遊び心があり、白石さんのワンピースはまっすぐで純粋な印象を添えていました。



原作は1978年の小説ですが、いま観てもまったく古びない。むしろ現代の感覚で観ると、その大胆さや人間模様の奥行きがより際立って感じられる！派手な仕掛けがなくとも、静かな始まりからじわじわと世界が広がっていく。舞台上はたった四人なのに頭の中でいろんな景色が浮かぶ。この“想像の広がり”こそが、本作の醍醐味！



笑いもあって、緊張もあって、どこか人間くさい。朗読でも芝居でもなく、その中間を軽やかに行き来する“新しい形のエンターテインメント”。四人の名優が、それぞれの方法で物語を呼吸させていた。まさに“大スペクタクル”の名にふさわしい舞台でした！



（文：かみざともりひと）