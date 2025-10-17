2024年11月、鹿児島市で車を運転中4人をはね、1人を死亡させたとして過失運転致死傷の罪に問われている女(85)の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。裁判では女が75歳以降、この事件までに5回の事故を起こしていたことが明らかになりました。



過失運転致死傷の罪に問われているのは、鹿児島市の無職吉粼順子被告(85)です。



起訴状などによりますと、吉粼被告は2024年11月、鹿児島市下荒田で普通乗用車を運転し交差点を右折する際、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走。横断歩道やその先の歩道にいた男女4人をはね、1人を死亡させ、3人にケガをさせたとされています。





17日の初公判で吉粼被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は吉粼被告が75歳以降、この事件までに人身事故と物損事故を合わせて5回起こしていたことを明らかにしました。一方、証人として出廷した吉粼被告と同居する長男は「長年運転してきて危険な運転をすることはなかった」と述べました。吉粼被告は被告人質問で被害者や遺族に対し「大変なことをしてしまってお詫びのしようもない。自分が生きているのがつらくて本当に申し訳ない」と涙ながらに、繰り返し謝罪しました。はねられた4人のうち死亡した当時37歳の男性の姉は「なぜ、ブレーキを踏まなかったのか。なぜ、早く免許を返納しなかったのか。 今も弟の死を受け入れることができない。弟の命を返してください」と遺族の悲しみを述べました。裁判では量刑が争点となり、次は12月1日に開かれます。