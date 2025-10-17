気象庁は17日、霧島連山の新燃岳の噴火警戒レベルを入山規制の3から火口周辺規制の2に引き下げました。本格的な秋の行楽シーズンを前に観光関係者からは期待の声が聞かれました。



気象庁は17日午前11時、霧島連山の新燃岳の噴火警戒レベルを入山規制の3から火口周辺規制の2に引き下げました。新燃岳は今年6月22日に7年ぶりに噴火してから、噴火と停止を繰り返していましたが、先月8日以降、噴火は観測されていません。気象庁は「火山活動に低下傾向が認められており火口から2キロを超えて影響を及ぼす噴火が発生する可能性は低くなったと考えられる」としています。





約4か月ぶりのレベルの引き下げ。観光関係者からは「客足が戻ってくるのでは」と期待の声が聞かれました。（ホテル霧島キャッスル・吉海修二営業統括支配人）「ほっとしている。レベル2と3では私たちのモチベーションが変わってくるし、先ほど情報を見てほっとした」新燃岳から約6キロ離れたホテル霧島キャッスルは新燃岳の噴火の直後、約2割から3割の予約がキャンセルに。その後、トカラ列島近海を震源とする地震や2025年8月の記録的な大雨の影響で県外からの客はさらに少なくなったと言います。（ホテル霧島キャッスル・吉海修二営業統括支配人）「本当に苦しかったというのが本音。県内の人、県外の人、風評被害でお客さんが来たくても来れないのが我々にとっても不本意なことだった」本格的な秋の行楽シーズンに向けて県の内外から多くの宿泊客が来ることを期待しています。（ホテル霧島キャッスル・吉海修二営業統括支配人）「本来、10、11月は霧島は紅葉の時期ということで一番忙しい時期ではあるが、残念ながらまだそこまでお客さんがお越しになっていない。レベル2になったことでまだまだ安心はできないが、これでまたたくさんのお客さんが霧島に来てもらえれば我々は心から歓迎したい」ただ、新燃岳では火口直下を震源とする火山性地震が多い状態が続いていて、気象庁は火口からおおむね2キロの範囲では噴火に伴う大きな噴石などに警戒するよう呼びかけています。