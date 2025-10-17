　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 120(　　 120)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 110(　　 110)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1091(　　1091)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 417(　　 417)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3777(　　1977)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 157(　　 109)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4334(　　2024)
　　　　　 　 　12月限　　　 94822(　 44430)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　56(　　　40)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 918(　　 724)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　16)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4019(　　2179)
　　　　　 　 　12月限　　　 54112(　 25750)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　31(　　　11)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 311(　　 311)
　　　　　 　 　12月限　　　　4941(　　4941)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 624(　　 624)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 613(　　 613)
　　　　　 　 　12月限　　　 26597(　 26597)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

