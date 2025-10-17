主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 120( 120)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 110( 110)
日経225ミニ 12月限 1091( 1091)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
日経225ミニ 12月限 417( 417)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3777( 1977)
3月限 18( 12)
TOPIX先物 12月限 157( 109)
日経225ミニ 11月限 4334( 2024)
12月限 94822( 44430)
1月限 56( 40)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 918( 724)
3月限 34( 16)
日経225ミニ 11月限 4019( 2179)
12月限 54112( 25750)
1月限 31( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 138( 138)
3月限 10( 10)
日経225ミニ 11月限 311( 311)
12月限 4941( 4941)
1月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 624( 624)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 10( 10)
日経225ミニ 11月限 613( 613)
12月限 26597( 26597)
1月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
