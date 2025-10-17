　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2476(　　1700)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1325(　　 863)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3981(　　3973)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 270(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 733(　　 695)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1484(　　 319)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 494(　　 373)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2491(　　 973)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2212(　　 683)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3282(　　3278)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 393(　　 229)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　27(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　12月限　　　　2468(　　2464)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5207(　　2969)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　24)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 908(　　 427)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3850(　　1742)
　　　　　 　 　12月限　　　 83515(　 41091)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　68(　　　28)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1117(　　 819)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　14)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3881(　　1817)
　　　　　 　 　12月限　　　 46320(　 22600)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　65(　　　31)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 297(　　 297)
　　　　　 　 　12月限　　　　4274(　　4274)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1283(　　1283)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 756(　　 756)
　　　　　 　 　12月限　　　 28961(　 28961)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　32(　　　32)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース