主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2476( 1700)
TOPIX先物 12月限 1325( 863)
日経225ミニ 12月限 3981( 3973)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 270( 0)
TOPIX先物 12月限 733( 695)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1484( 319)
TOPIX先物 12月限 494( 373)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2491( 973)
TOPIX先物 12月限 2212( 683)
日経225ミニ 12月限 3282( 3278)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 393( 229)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27( 0)
日経225ミニ 11月限 19( 19)
12月限 2468( 2464)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5207( 2969)
3月限 34( 24)
TOPIX先物 12月限 908( 427)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 3850( 1742)
12月限 83515( 41091)
1月限 68( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1117( 819)
3月限 18( 14)
日経225ミニ 11月限 3881( 1817)
12月限 46320( 22600)
1月限 65( 31)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 297( 297)
12月限 4274( 4274)
1月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1283( 1283)
3月限 24( 24)
日経225ミニ 11月限 756( 756)
12月限 28961( 28961)
1月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
