外国証券 先物取引高情報まとめ（10月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11591( 11537)
3月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 9510( 9510)
日経225ミニ 11月限 12976( 12976)
12月限 211043( 211043)
1月限 186( 186)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5506( 5506)
3月限 72( 72)
TOPIX先物 12月限 6349( 6349)
日経225ミニ 11月限 4463( 4463)
12月限 106221( 106221)
1月限 169( 169)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 109( 109)
TOPIX先物 12月限 48( 48)
日経225ミニ 12月限 373( 373)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 624( 256)
TOPIX先物 12月限 1414( 1360)
日経225ミニ 12月限 3504( 3488)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 990( 694)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 825( 825)
日経225ミニ 11月限 61( 61)
12月限 4211( 4211)
1月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 215( 215)
TOPIX先物 12月限 770( 770)
日経225ミニ 12月限 1293( 1271)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1068( 1068)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 1628( 1628)
日経225ミニ 11月限 50( 50)
12月限 23955( 23955)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 0)
TOPIX先物 12月限 345( 345)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 78( 78)
TOPIX先物 12月限 281( 281)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 21( 21)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 248( 248)
TOPIX先物 12月限 52( 52)
日経225ミニ 11月限 145( 145)
12月限 767( 767)
1月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
