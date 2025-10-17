　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11591(　 11537)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9510(　　9510)
日経225ミニ　 　11月限　　　 12976(　 12976)
　　　　　 　 　12月限　　　211043(　211043)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 186(　　 186)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5506(　　5506)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6349(　　6349)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4463(　　4463)
　　　　　 　 　12月限　　　106221(　106221)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 169(　　 169)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 109(　　 109)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 373(　　 373)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 624(　　 256)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1414(　　1360)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3504(　　3488)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 990(　　 694)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 825(　　 825)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　12月限　　　　4211(　　4211)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 215(　　 215)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 770(　　 770)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1293(　　1271)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1068(　　1068)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1628(　　1628)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　12月限　　　 23955(　 23955)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 345(　　 345)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 281(　　 281)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　21(　　　21)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 248(　　 248)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　52(　　　52)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　12月限　　　　 767(　　 767)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　13)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

