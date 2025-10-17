　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19117(　 18241)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20399(　 20013)
日経225ミニ　 　11月限　　　 31030(　 30030)
　　　　　 　 　12月限　　　235049(　234909)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 215(　　 215)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13171(　 12957)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 216(　　 216)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20602(　 19436)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　 14049(　 13549)
　　　　　 　 　12月限　　　146462(　146462)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 219(　　 219)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1626(　　 680)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 559(　　 389)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　4592(　　4592)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4187(　　1464)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3821(　　2326)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3151(　　3125)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3721(　　2459)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7955(　　6340)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1686(　　 186)
　　　　　 　 　12月限　　　 12726(　 12726)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1723(　　1069)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 501(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2780(　　2680)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6206(　　6206)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2193(　　2173)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4400(　　4294)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　12月限　　　 31488(　 31488)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 771(　　 545)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1021(　　 701)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2303(　　2303)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 509(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3579(　　 475)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 482(　　 482)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 573(　　 573)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 113(　　 113)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース