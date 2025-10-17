外国証券 先物取引高情報まとめ（10月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19117( 18241)
3月限 41( 41)
TOPIX先物 12月限 20399( 20013)
日経225ミニ 11月限 31030( 30030)
12月限 235049( 234909)
1月限 215( 215)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13171( 12957)
3月限 216( 216)
TOPIX先物 12月限 20602( 19436)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 14049( 13549)
12月限 146462( 146462)
1月限 219( 219)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1626( 680)
3月限 150( 0)
TOPIX先物 12月限 559( 389)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 4592( 4592)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4187( 1464)
TOPIX先物 12月限 3821( 2326)
日経225ミニ 12月限 3151( 3125)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3721( 2459)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 7955( 6340)
日経225ミニ 11月限 1686( 186)
12月限 12726( 12726)
1月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1723( 1069)
3月限 501( 1)
TOPIX先物 12月限 2780( 2680)
日経225ミニ 12月限 6206( 6206)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2193( 2173)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 4400( 4294)
日経225ミニ 11月限 70( 70)
12月限 31488( 31488)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 771( 545)
TOPIX先物 12月限 1021( 701)
日経225ミニ 12月限 2303( 2303)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 509( 0)
3月限 150( 0)
TOPIX先物 12月限 3579( 475)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 482( 482)
3月限 500( 0)
TOPIX先物 12月限 573( 573)
日経225ミニ 11月限 113( 113)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19117( 18241)
3月限 41( 41)
TOPIX先物 12月限 20399( 20013)
日経225ミニ 11月限 31030( 30030)
12月限 235049( 234909)
1月限 215( 215)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13171( 12957)
3月限 216( 216)
TOPIX先物 12月限 20602( 19436)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 14049( 13549)
12月限 146462( 146462)
1月限 219( 219)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1626( 680)
3月限 150( 0)
TOPIX先物 12月限 559( 389)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 4592( 4592)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4187( 1464)
TOPIX先物 12月限 3821( 2326)
日経225ミニ 12月限 3151( 3125)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3721( 2459)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 7955( 6340)
日経225ミニ 11月限 1686( 186)
12月限 12726( 12726)
1月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1723( 1069)
3月限 501( 1)
TOPIX先物 12月限 2780( 2680)
日経225ミニ 12月限 6206( 6206)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2193( 2173)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 4400( 4294)
日経225ミニ 11月限 70( 70)
12月限 31488( 31488)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 771( 545)
TOPIX先物 12月限 1021( 701)
日経225ミニ 12月限 2303( 2303)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 509( 0)
3月限 150( 0)
TOPIX先物 12月限 3579( 475)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 482( 482)
3月限 500( 0)
TOPIX先物 12月限 573( 573)
日経225ミニ 11月限 113( 113)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース