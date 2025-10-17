「日経225オプション」11月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
BNPパリバ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 10( 10)
JPモルガン証券 8( 8)
UBS証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
