「日経225オプション」11月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 5( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
マネックス証券 17( 17)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯4万7500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 5( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
マネックス証券 17( 17)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯4万7500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース