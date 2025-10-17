　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)


◯4万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
マネックス証券　　　　　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯4万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース