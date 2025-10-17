16日明らかになった県警の警察官による不祥事について県警は公表の基準にあたらないとして、年齢など明らかにしていません。17日の定例会見で塩田知事は、公表の基準について適切かどうか検証する必要性があるとの考えを示しました。



16日、県警の巡査部長が正当な理由がないにもかかわらずスマートフォンで服を着た人の後ろ姿や尻を撮影したとして、減給1か月の懲戒処分を受けていたことが明らかになりました。県警は、業務上以外での私的な行為で公表すべき事案ではないとして所属や年齢などを明らかにしていません。





塩田知事は17日の定例会見で、県警の懲戒処分などの公表の基準について、適切かどうか検証する必要性があるとの考えを示しました。(塩田知事)「私的なことだから公表しないということでは必ずしもないのではないか。その辺の対応について適切であるのかはまた検証する必要があるのではないか」県警が再発防止策に取り組む中不祥事が続いていることについて「今後も再発防止策や職員に対する意識の啓発などの取り組みは継続してほしい」と述べました。一方、塩田知事は10月11日から5日間、サウジアラビアやドバイを訪れ県産の農林水産物の販路拡大に向け、トップセールスを行いました。(塩田知事)「この地域でも本県の食材に対する評価というのは、非常に高いものがある。特に高級な食材として、レストラン等でも富裕層の皆さんに非常に受け入れられる可能性があるのでは。今後中東地域における販路開拓についての成果が期待できる」今後、現地の市場の調査などを行い、販路開拓につなげていきたいとしています。