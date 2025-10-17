10月14日、女優の中条あやみがInstagramを更新。出演中の最新ドラマのオフショットを公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

《今夜は〜 じゃあ、あんたが作ってみろよ 第二話だよ この写真誰が撮ったんだ?笑 勝男?な気がする》とつづり、左手で「ガオー」のポーズを決めるオフショットを公開した。

中条は、10月7日スタートのラブコメディドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演している。

芸能関係者が言う。

「このドラマは『料理は女性が作るもの』といった昭和的価値観を持つ“モラハラ男”の海老原勝男を竹内涼真さんが、その恋人・山岸鮎美を夏帆さんがダブル主演で演じています。“亭主関白思考”な男性・勝男と“恋人ファースト”な女性・鮎美が、恋をきっかけに成長していくというストーリーです。中条さんは約4年ぶりの連続ドラマ出演となります。

14日に放送された第2話の最後に、次回予告で、勝男が知り合う女性として中条さんが登場し、話題となっています。中条さんは、勝男とマッチングアプリで知り合い、次第に彼の背中を押していく友達の柏倉椿役を演じます」

『じゃあ〜』は、初回放送が、無料配信動画サービス「TVer」と「TBS FREE」での総再生回数がTBS火曜ドラマで1位となる365万回超を記録し、この秋ドラマのなかでも高い人気を誇っている。

中条のInstagramのコメント欄には

《がおーポーズ可愛すぎる》

《小悪魔みたいな表情が好きすぎる》

《お顔が小悪魔天使って感じだしお肌真っ白すぎる》

などと称賛の声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「ドラマの今後の展開を楽しみにするファンからは、中条さんが小悪魔的な表情を浮かべていることから《勝男と椿の絡みはやくみたーーーい》と、中条さんが“モラハラ男”を翻弄する小悪魔ぶりを期待しているかのような声も出ています」

プライベートでは、2023年5月にIT企業経営者の市原創吾氏と結婚したことを発表している中条。

芸能記者が言う。

「このドラマは恋愛、結婚という価値観について深掘りする作品になるようですから、中条さんにとっても“等身大”の役柄になるのではないでしょうか。結婚後も仕事のペースは変わっておらず、2月には初めてのフォトエッセイを発売するなど、新しい分野にも挑戦しています。

人気ファッション誌『Seventeen』の出身ということもあり、同性からの支持も高いうえ、飾らない言動で老若男女からも好かれています。2025年に入ってからも、新規クライアントのCMが放送されており、結婚して家庭に入るというよりは、仕事もしたいという考えの持ち主なのかもしれません」

次回以降の中条の演技が楽しみだ。