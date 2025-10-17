　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　91(　　91)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　34)
ビーオブエー証券　　　　　　　　21(　　21)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万8125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　56(　　56)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 273(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
シティグループ証券　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース