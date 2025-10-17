「日経225オプション」11月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
ビーオブエー証券 21( 21)
JPモルガン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 2( 0)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
SBI証券 31( 13)
BNPパリバ証券 273( 13)
楽天証券 11( 11)
シティグループ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯4万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 9( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
