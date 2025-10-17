◾️＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞

◆出演者

EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)

◆公演日程

2025年12月17日(水) 開場16:30/開演18:30

2025年12月18日(木) 開場16:30/開演18:30

◆会場

さいたまスーパーアリーナ (SAITAMA SUPER ARENA)

◆チケット代金

全席指定 \14,300（チケット代 \13,000＋税）【来場者限定プレゼント付き】

※来場者限定プレゼントは、会場のみでのお渡しとなります。発送などの対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

※また来場者限定プレゼントの不良品による交換は、当日会場のみご対応いたしますので、必ずその場でご確認お願いいたします。

◆対象ファンクラブ

・EXILE OFFICIAL FAN CLUB

・三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB

・FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB

※対象ファンクラブいずれかの会員様1名につき、同行者3名まで一緒にご入場いただけます。

※非会員のみではご入場いただけません。

詳細：https://exile.exfamily.jp/s/ldh01/news/detail/11064