EXILE、＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞開催決定
EXILEが、ファンクラブ限定ライブ＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞を12月17日、18日にさいたまスーパーアリーナにて開催することを発表した。
EXILEは、約3年ぶりとなるドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞が11月15日の福岡公演を皮切りにスタートすることが決定している。そしてそのツアーに先駆け、KICKOFF EVENTも全国5エリアで開催し、初日9月17日の神奈川・ラゾーナ川崎でのイベントには約5,000人のファンが駆けつけ盛り上がりを見せたという。
今回開催が決定した＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞は、ファンクラブ会員だけが体験できる特別なライブとなっており、ライブパフォーマンスはもちろん、トークコーナーやサプライズ企画も盛りだくさんとのこと。チケット先行はEXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、FANTASTICSのOFFICIAL FAN CLUBにて10月27日15時よりスタートする。EXILEがファンのために届けるスペシャルな2日間のステージをぜひチェックしていただきたい。
◾️メンバーコメント
このたび、日頃の感謝の気持ちを込めて、
EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”の開催が決定いたしました！
ファンの皆さまと特別な時間を共有できる、
プレミアムなスペシャルイベント。
ライブパフォーマンスはもちろん、トークコーナーやサプライズ企画も盛りだくさん！
ファンの皆さまの心に残る特別な時間を、メンバー一同心より楽しみにしております！
ステージに立つメンバーと、ファンの皆さんの距離が、いつもより少しだけ近くなり、
そしてこれからも一緒に歩んでいけるように。。
ご来場おまちしております！
◾️＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞
◆出演者
EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)
◆公演日程
2025年12月17日(水) 開場16:30/開演18:30
2025年12月18日(木) 開場16:30/開演18:30
◆会場
さいたまスーパーアリーナ (SAITAMA SUPER ARENA)
◆チケット代金
全席指定 \14,300（チケット代 \13,000＋税）【来場者限定プレゼント付き】
※来場者限定プレゼントは、会場のみでのお渡しとなります。発送などの対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
※また来場者限定プレゼントの不良品による交換は、当日会場のみご対応いたしますので、必ずその場でご確認お願いいたします。
◆対象ファンクラブ
・EXILE OFFICIAL FAN CLUB
・三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB
・FANTASTICS OFFICIAL FAN CLUB
※対象ファンクラブいずれかの会員様1名につき、同行者3名まで一緒にご入場いただけます。
※非会員のみではご入場いただけません。
詳細：https://exile.exfamily.jp/s/ldh01/news/detail/11064
◾️52thシングル「Get-go!」
2025年9月27日（水）発売
特設サイト：https://exile.jp/get-go/
オンラインストアリンク一覧：https://exile.lnk.to/Q1Bli4_getgo
▼一般流通商品
[SG+DVD] RZCD-67382/B ￥4,950（税込）
＊初回仕様：三方背ケース仕様
＊フォトブック32P仕様
[SG+Blu-ray Disc]RZCD-67383/B ￥4,950（税込）
＊初回仕様：三方背ケース仕様
＊フォトブック32P仕様
[SG] RZCD-67384 ￥1,650（税込）
▼LDHオフィシャルオンラインショップ限定商品
[SG+DVD＋オリジナル・グッズ (オリジナルトランプ) ] RZZ1-67385/B ￥8,250（税込）
＊オフィシャルオンラインショップ限定商品
＊初回生産限定盤
＊オリジナル・グッズ：「Get-go!」オリジナルトランプカード/全54枚
＊三方背ケース仕様 / フォトブック32P付
[SG+Blu-ray Disc+オリジナル・グッズ (オリジナルトランプ) ] RZZ1-67386/B ￥8,250（税込）
＊オフィシャルオンラインショップ限定商品
＊初回生産限定盤
＊オリジナル・グッズ：「Get-go!」オリジナルトランプカード/全54枚
＊三方背ケース仕様 / フォトブック32P付
◆CD収録内容
※全品番共通
「Get-go!」
他 全３曲予定
◆映像Disc収録内容
※RZCD-67384 を除く
・Get-go!（Music Video） を除く
・Get-go!（behind the scenes）
＜EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE” FINAL＞
・24karats Medley
・Rising Sun
予定 / 収録時間未定
◾️＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞
▼出演者
EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)
STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS)
▼公演日程
福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月15日（土）開場15:00/開演17:00
大阪・京セラドーム
11月29日（土）開場14:00/開演16:00
11月30日（日）開場14:00/開演16:00
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月27日（土）開場14:00/開演16:00
12月28日（日）開場14:00/開演16:00
▼詳細
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/