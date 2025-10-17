◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神―DeNA（2025年10月17日 甲子園）

今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦を中継したMBSテレビ（毎日放送）で、解説を務めた。

初回、阪神の2冠王・佐藤輝が目の覚めるような本塁打を放った。1死一、二塁から、DeNA先発の左腕ケイのスライダーをバックスクリーンに放り込む先制3ラン。甲子園に大歓声を呼び起こした。

中田氏も今季、ケイから本塁打を放っている。「僕のホームランは振ったら当たったという感じ」と謙遜しつつ、佐藤輝の一発には「曲がり球が頭にある中で、バックスクリーンから逆方向に飛距離を出せるのが魅力。佐藤選手らしいホームランを見せてもらいました」と称賛した。

中田氏は大阪桐蔭から08年に日本ハムに入団。その後巨人、中日でもプレーし、通算309本塁打、打点王3度、ベストナイン5度（外野手2、一塁手3）、ゴールデングラブ賞は一塁手で5度と攻守で存在感を発揮した。

前日の第2戦はカンテレ（関西テレビ）の解説に登場。落ち着いた語り口などがSNSで好評だった。