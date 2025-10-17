富士通レディース初日

女子ゴルフの国内ツアー・富士通レディース初日が17日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開催された。主戦場は米ツアーながら、2週連続で国内ツアー出場の渋野日向子（サントリー）は7バーディー、1ボギーの66で回り、6アンダーの単独首位に立った。前週まで日米ツアーで5戦連続予選落ちだったが、大会前に修正したストロークで好パットを多発し、国内ツアーでは初の首位発進。劇的に変身した渋野は「このチャンスをつかみたい」と復活を期した。

最終18番パー4。渋野は自分のストロークに手応えを感じ、右足を一歩踏み出した。確信歩きだ。しかし、ボールは左縁からクルリと1周してカップから外れた。瞬間、照れ笑い。アテストを終えるとそのシーンから振り返った。

「入ったと思ったのに、ちょ〜恥ずかしいじゃん。でも、そういうところが私らしいですよね」

最後にオチはつけたが、この日の渋野はギャラリーを沸かせ続けた。1番パー5から8メートルのパットを入れ、2番パー4では7メートルのフックラインを読み切って連続バーディー。6番パー4では30ヤードのアプローチを直接入れ、7番パー5でも約40ヤードの第3打をピン側につけて、2度目の連続バーディーを決めた。

さらに8番パー3では4メートル、17番パー3では5メートルのパットを入れてパーセーブ。「いい転がりをしているから、届いたパットもありました」と実感を込めた。

前週のスタンレーレディスホンダでは第2日に崩れ、米ツアーを含めて5戦連続予選落ちを喫した。原因はパットの不調。ストロークの改善を目的に、14日には福岡市の「エンジョイゴルフ ゴルフスタジオ＆ラボラトリー福岡」を訪ね、同店の平田智コーチに指導を仰いだ。平田氏は菅楓華や都玲華も指導しているパッティング専門コーチで、パッティングを科学的な角度から分析して指導することで知られている。そして、欠点を指摘された渋野は、前日16日にこう話していた。

「自分は感性で手を使って打っていたので、科学的なものが必要。大きな筋肉を使って打つようにしたい。明日は信じて打つだけです」

効果てき面のパットで本音「もっと、早く行けばよかった」

この日は18ホールで25パット。パット数では全体3位の結果を出し、記者から「効果てき面では？」と問われると、「めっちゃ、ある」と即答。本音もこぼした。

「予想以上。自分でもビックリしています。これをしっかり続けていければいい方向にいけるんじゃないかなと思うので、しっかりやりきりたいなと思うような結果が残ってくれましたね。前は5メートルでもバーディーチャンスと思えなかったのに……。もっと、早く行けば良かった」

振り返ると、渋野の初日首位は23年スコットランドオープンのみで、6勝している国内ツアーでは初めて。そして、首位に立ったのは、最後に優勝した21年樋口久子・三菱電機レディス以来、約4年ぶりだ。

「自分でもビックリしています。どうしていいのか分からない（笑）」

バーディーラッシュで日本のギャラリーを沸かせたことについて、「久しぶりですね」の問いかけには「そういうことを言わないでくださいよ〜」と苦笑いしつつ、「（声援が）すごくパワーになりました」と感謝を口にした。

ただ、初日を終えたばかり。本人も「明日はどうなるか分からない」と言ったが、「すごく手応えは感じた」という。

「明日以降もこういうゴルフができるように頑張りたいし、『まだまだ伸びしろたくさんだな』って前向きに思えるゴルフが久々にできて良かったです。まだ2日あるから本当に何が起こるか分からない自分ですけど、チャンスはつかみたいです」

先の目標は「真の復活」であり、来季米ツアーの出場権を確保すること。そのきっかけは日本でつかんで、ギャラリーを喜ばせたい。だからこそ、渋野は言った。「明日も期待です」。自分に向けて、ファンに向けてのメッセージだった。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）