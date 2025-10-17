Neilが、変声期と成長期の真っ只中に2ndミニアルバム『STAIRS』を11月19日にリリースすることを発表した。

自身が付けた『STAIRS』というタイトルには「子供から大人へ、一人の音楽人・人間として成長していく階段」という意味が込められているという。収録曲は、既発シングル「First Love Story」「花言葉」に加え、新曲4曲を含む全6曲。1曲目の「恋バグ」はNeil自身が作詞・作曲・振付を手掛け、DJ/プロデューサー・TAARが編曲したネオCITY POPサウンドに仕上がったとのこと。リード曲の「恋バグ」は、NeilオフィシャルSNSにて一部音源を公開しているので、ぜひチェックしていただきたい。

▲ジャケット写真

さらに、沖縄出身の先輩アーティストたちのカバーも収録。ORANGE RANGEによるヒット映画のドラマ版主題歌となった「キズナ」、HYによる沖縄を舞台にして放映された朝の連続ドラマシリーズの主題歌となった「いちばん近くに」の2曲のカバーを収録している。「キズナ」はデビューも決定した沖縄アクターズ所属のガールズダンス&ボーカルグループのB.ROXが参加し、Lo-Fi/Chill R&B風に再構築。「いちばん近くに」はHY・新里英之本人がゲスト参加し、Neilのウクレレと共に温かく美しいハーモニーを響かせているという。今回のコラボで新里は「いつか誰かに教えられるような存在になりたいとずっと夢みてきた中で、今回の「いちばん近くに」がそれを叶えてくれた曲になった」と話している。2026年3月には、HY主催の音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2026 ＆ Special Night＞にも出演が決定している。

NeilオフィシャルYouTubeチャンネルでは、今作『STAIRS』の制作過程をおさめた「Neil TV」を続々と公開しているので、こちらもチェックしてほしい。

◾️2ndミニアルバム『STAIRS』 2025年11月19日（水）リリース

配信リンク：https://neil.lnk.to/STAIRS

購入リンク：Neil.lnk.to/STAIRS_CD 通常盤【CD】WPCL-13730

価格￥1,980（税込） ◆CD収録内容 ※全形態共通

01 恋バグ

02 First Love Story

03 キズナ feat. B.ROX

04 いちばん近くに feat. 新里英之 (HY)

05 花言葉

06 Break Through ◆店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ピック

全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典：ステッカー ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️＜祝・ディギ・ニー・ロックスへようこそ！＞ 日時：2025年11月23日（日）15：00開演

料金：3,000円

会場：テンブスホール

チケット一般販売：10月23日（木）19:00〜