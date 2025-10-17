¿ÀÊÝ¾´¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø34/45¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¤â
¿ÀÊÝ¾´¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø34/45¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤è¤ó¤¸¤å¤¦¤´¤Ö¤ó¤Î¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤è¤ó¡Ë¤ò2026Ç¯1Æü1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò2026Ç¯4·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿CD4ËçÁÈ¤Î¹ë²ÚÈ×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø34/45¡Ù¤Ë¤Ï45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨34ËçÌÜ¤Î¥½¥íºîÉÊ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Disc.1¤«¤éDisc.3¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤ÂÀ×¤òÃ©¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Disc.4¤ÏÁ´¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ç¡¢³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡¢¥ª¥º¡¦¥Î¥¤¡¢¥ª¥È¥Þ¥í¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¡¢ÉðÆ£ÎÉÌÀ¡¢Gaku Kano¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤È¹ñ¶¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥²¥¹¥È¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÊÝ¾´¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Èº£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø34/45¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÃêÁª²ñ¡õ¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ»Üºö¤¬¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÃêÁª²ñ¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø34/45¡Ù¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤¬Åö¤¿¤ë±þÊçÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀèÃå¤Ç¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯4·î18Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ê¥É¥é¥à¡¦¥È¥ê¥¬¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¡È°ì¿ÍÂ¿½Å±éÁÕ¡É¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡¢¸þÃ«¼Â¡¢Ý¯°æÅ¯É×¡¢Ä»»³Íº»Ê¡¢Gaku Kano¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï10·î18Æü10»þ¤«¤é10·î27Æü17»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ø34/45¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤è¤ó¤¸¤å¤¦¤´¤Ö¤ó¤Î¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤è¤ó¡Ë¡¡
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¡¿2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
·ÁÂÖ¡§CD4ËçÁÈ¡¡ÉÊÈÖ¡§KICJ-90880¡Á3
Äê²Á¡§¡ï8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICJ-90880/
Disc.1¡¡[1986¡Á1997]
01. Light Around Us ¡ÈChris¡É
02. Captain Banana
03. Olivia
04. Brighter Days
05. Rain And Shine
06. Dreams Of Rio
07. Warm Current
08. So Long
09. Days Of Heaven
10. Rooms By The Sea
11. Blooming Forest
12. Indigo
Disc.2¡¡[2007¡Á2017]
01. The Light
02. Wicked
03. Tokyo Dreamin¡Ç
04. Jimbomba
05. Osaka Strut
06. Jimbo Jamboree
07. It¡Çs My Time
08. Tokyo Blue
09. Crossover The World
10. Groove Of Life
11. Munity
12. Take It Easy
Disc.3¡¡[2018¡Á2023]
01. Tango Del Sol
02. Mighty Moon
03. 24th Street Blues
04. June Butterfly
05. Joker
06. Red Dress
07. Blue Spiral
08. Your Smile
09. Psychedelic Elephant
10. Sora
11. ¥¢¥á¥¢¥¬¥ê
12. All Summer Long
Disc.4¡¡[2026]¡¡¢¨Á´¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·
01. Mid Summer Shuffle
feat.Toshiki Kadomatsu
02. Empathy
feat.Otmaro Ruiz
03. Soul Funkafied
feat.Yoshiaki Muto
04. Crepuscule
feat.Gaku Kano
05. Opus De Drums #1
feat.Akira Jimbo
06. Satie¡Çs Dream
feat.Otmaro Ruiz
07. Blue Neon
feat. Oz Noy
08. Tokyo After Dark
feat.Gaku Kano
09. Opus De Drums #2
feat.Akira Jimbo
¢¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¢¨¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß
¢¡ÃêÁª²ñ¡õ¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ»Üºö
¾ÞÉÊÆâÍÆ¡§¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡¦¡¦¡¦10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÃêÁª±þÊç´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´Å¹¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16560/
◾️¡ã¿ÀÊÝ¾´ 45th Anniversary Special Live¡ä
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16546/
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡16:15³«¾ì¡¿17:00³«±é
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®2-2-1¡¡COREDO¼¼Ä®1¡¡5F¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï600ÊÌ
¥²¥¹¥È¡§³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡¿¸þÃ« ¼Â¡¿Ý¯°æÅ¯É×¡¿Ä»»³Íº»Ê¡¿Gaku Kano
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡e+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡ËºÇÂ®Àè¹Ô
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡¡¡Á¡¡10·î27Æü¡Ê·î¡Ë17:00
https://eplus.jp/akira-jimbo/
¢°ìÈÌÈ¯Çä
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨°ìÅÙ¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß¡£
¢¨¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë»öÁ°¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÌä¹ç¤»
¥¥ç¡¼¥É¡¼¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ÅÅÏÃ0570-025-500
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¼õÉÕ»þ´Ö10:00¡Á18:00
