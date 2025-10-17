リングで炸裂した女子レスラーの規格外のパワーに、ファンも騒然。トップロープから腕の力だけで相手を引っこ抜き、宙吊りのまま締め上げる--無慈悲な“女性版ウォリアーズ”の怪力ヘッドロックに、驚きの声が相次いだ。

【映像】強烈ビジュアル女子が“超怪力”で美女を宙吊りに

WWEの公式Xに投稿された女子レスラーのパワーファイト映像が話題を集めている。育成ブランドNXTで活躍する怪力女子ファイターが、ライバルのブレイク・モンローをトップロープから軽々とヘッドロックで引き抜き、宙吊り状態にした衝撃のシーンだ。

女性版ロード・ウォリアーズを思わせる風貌と規格外のパワー。「信じられない強さ！」という見出しとともに紹介された映像に、ファンも次々と反応した。彼女のファンからは「そんなふうに絞め落とされたいねｗ」「相手をウォームアップのダンベルみたいに扱ってる」といった軽口に加え、「ザリアは絶対に持ってる。ただチャンスが必要だ」という冷静な分析も寄せられた。

タッグパートナーのソル・ルカとのチーム“ザルーカ”がブレイクを果たすなか、ソルがシングルタイトルの二冠王としてストーリーラインの中心に立つ一方、ザリアは今のところ無冠のまま長期戦に挑んでいる。

あるファンはザリアについて「世界最強の女性だ」とその可能性に魅了されているが、同郷オーストラリア出身のスーパースター、リア・リプリーも「彼女は私よりもポテンシャルが高い」と太鼓判を押す。NXT女子ディビジョンでは多様なスタイルがぶつかり合い、濃いキャラクターたちが群雄割拠する中、ファンの間では「ザリアの単独プッシュを！」との声が日増しに高まっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved