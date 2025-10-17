人間椅子が、11月19日に発売する2年振りとなる通算24枚目のオリジナルアルバム『まほろば』の収録内容を発表した。

アルバムには予定通り全13曲が収録され、今作の冒頭を飾る1曲目にアルバムのタイトル曲であり、今作のリード曲でもある「まほろば」が収録される。それ以外の楽曲も人間椅子らしい日本語の楽曲タイトルが並んでいる。

そして、同時に今作のアートワークとなる最新アーティスト写真とCDジャケット写真も公開された。薄暗い森の中に佇む雰囲気十分の最新アーティスト写真に仕上がっている。CDジャケットに関しては、今までの作風と一味違うものになっている。人間椅子は日本固有のイメージを打ち出したものが多いが、今作のCDジャケットは現実社会からまほろば（＝理想郷）へ飛び立っていくイメージが近未来的でSFテイストに描かれており、アルバムタイトルをストレートに落とし込んだジャケットになっているという。

そして、収録楽曲「まほろば」でMV制作も進めており、既に撮影自体は無事に終了して現在編集作業中とのことだ。公開されるのを楽しみにお待ちいただきたい。

■24thアルバム『まほろば』

発売日：2025年11月19日（水）

品番：TKCA-75306 価格：3,000円（税込） ◆CD収録楽曲

M1.まほろば

M2.地獄裁判

M3.阿修羅大王

M4.宇宙誘拐

M5.野性上等

M6.山神

M7.恋愛一代男

M8.ばかっちょ渡世

M9.永遠の鐘

M10.樹液酒場で乾杯

M11.感動の坩堝

M12.悪魔の楽園

M13.光の子供

■＜人間椅子2025年冬のワンマンツアー『まほろば』ツアー＞ 11月24日（月/祝） 弘前 KEEP THE BEAT

11月27日（木） 札幌 PENNY LANE 24

11月29日（土） 青森 Quarter

12月1日（月） 仙台 Rensa

12月4日（木） 大阪 心斎橋 BIGCAT

12月8日（月） 福岡 DRUM Be-1

12月10日（水） 名古屋 Electric Lady Land

12月13日（土） 高松 OLIVE HALL

12月17日（水） 東京 Zepp Haneda(Tokyo) ◆チケット料金

・東京Zepp Haneda(Tokyo)以外の8公演

前売り5,000円 / 当日5,500円（税込/ドリンク代別）

（全自由・整理番号順入場・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可） ・東京Zepp Haneda(Tokyo)

1階 前方スタンディング

前売り5,500円 / 当日6,000円（税込/ドリンク代別）

（スタンディング・整理番号順入場・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可）

・2階 後方指定席

前売り6,000円 / 当日6,500円（税込/ドリンク代別）

（座席指定・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可）

・2階 指定席

前売り6,000円 / 当日6,500円（税込/ドリンク代別）

（座席指定・小学生以上チケット必要・未就学児童入場不可） ○一般チケット発売日

・東京Zepp Haneda(Tokyo)以外の8公演：2025年10月19日（日）10:00〜

※青森Quarter公演のみ14:00〜

・東京Zepp Haneda(Tokyo)：2025年10月26日（日）10:00〜