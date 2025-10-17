元鉄工所勤務グラドル25歳が「可愛すぎる」 ベッドの上で美スタイル全開
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、17日までに自身のインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
【写真】元鉄工所勤務25歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。本日17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は写真集をアピールしつつ、ベッドの上での撮影姿を投稿。カメラに向かって眩しい笑顔を向けた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「素敵」などの声が多数寄せられた。
引用：「ちとせよしの」インスタグラム（@chitose_yoshino）
