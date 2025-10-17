中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ DVD撮影で魅了「若々しい」
タレント・中島史恵が、17日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。水着姿を度々SNSに投稿しており、先日は「無事にグラビア『#57』の撮影が終わりましたぁ!! 年内にDVD、写真集は年明けの発売となりますので楽しみにしていて下さいです!!」とつづっていた。
今回は「こちらは私の12月ぐらいに発売予定のDVD撮影ショットです」と、ビーチでの水着姿を披露。引き締まったスタイルが印象的だ。ファンからは「素敵」「魅力的」など称賛の声が寄せられている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
