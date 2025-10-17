俳優川麻世（62）が17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年、21歳年下の料理研究家の花音さんと結婚した川は、結婚に至った経緯を明かした。

川が「申し訳ないんですけどね、60すぎてから21歳下の奥さんもらえるなんて、周りがびっくりしてましたけど。『勇気もらった』って言われます」と周囲の反応を明かすとMCの黒柳徹子（92）は「なるほどね、がんばれば」と納得した様子を見せた。

また川は、妻との出会いは友人からの紹介だと説明し「長年友人だったんですけど、自分が大変なときにずっと寄り添ってくれたので、彼女しかいないなと思いましたね」と結婚に至った心境を打ち明けた。

川は続けて「プロポーズもちゃんとしていないんですよ、実は。うちの妻のお母さんとか友達がいるとき妻の誕生会をやったんです。その時に、いきなり『すいません、結婚します』って言っちゃったんです。みんなびっくりしてました」と明かし、黒柳の「奥さんも驚いてた?」との問いかけに「びっくりしてました」と告白した。

川崎はモデルでタレントのカイヤ（63）と90年8月に結婚。23年10月に離婚届を提出したことを発表した。昨年10月にインスタグラムで花音さんとの再婚を報告した。