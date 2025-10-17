¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡¢Îø¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¡¡¡Èµ¶¡É·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎø¿Í¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥°¥é¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¿·ºî±Ç²è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÍè¾ì¤·¡¢¥¥¹¤òÈäÏª¡£Àè·î¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡Èµ¶¡É·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎAMC¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥º¡¦¥¢¥ó¥¶¥ê´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØGood Fortune¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¥¥¢¥Ì¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¥¢¥Ì¤Ï¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ³¤ò·ë¤ó¤ÀÃã¿§¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¡£¼ó¸µ¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¡Ê¤Þ¤È¡Ë¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¸½¤ì¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2¿Í¤ÏÄ¹¤¤Í§¿Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£Æ±Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Èþ½Ñ´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¥¢¥Ì¤Î½Ð±éºî¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ä¡¢¥¢¡¼¥È´Ø·¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î¤Ï¡Èµ¶¡É·ëº§ÊóÆ»¤¬Éâ¾å¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥¢¥Ì¤ÎÂåÍý¿Í¤¬À¼ÌÀ¤ÇÈÝÄê¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¥¢¥Ì¤È¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£º§Ìó¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢AIÀ¸À®¤Ë¤è¤ë·ëº§Êó¹ð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¤¿¤À¤Î¥¥¹¤Ç¤¹¡ª¡Ê¥¥¹¤ÎÄ¾Á°¤«Ä¾¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä»äÃ£¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´ÖÈ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡Ë¡¡»ä¤¿¤Á¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Öºòº£ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡¡ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¾¯¤·¤À¤±¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡£Å¡ªNews¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥¢¥Ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÏÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê·ëº§¤òÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö·ëº§¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Îø¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
