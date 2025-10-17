GLIM SPANKY、奥山葵主演ドラマ『スクープのたまご』主題歌をデジタルリリース「大切にしているものはありますか？」
GLIM SPANKYが10月29日、新曲「カメラ アイロニー」をデジタルリリースすることが発表となった。同新曲は、現在放送中の奥山葵主演のTBS深夜ドラマ『スクープのたまご』主題歌として書き下ろされたものだ。
新曲タイトルの“カメラ”は常に進化し、そのクオリティを誰もが追い求め、簡単に偽造できてしまうもの。素敵な日常を切り取る一方で、スクープ写真の嘘を見抜かなければいけない。知らない誰かに心を見透かされているような感覚…レンズを覗いているのは自分か？ 相手か？ 世の中の何を信じるべきなのか？ 「カメラ アイロニー」は“カメラ”をキーワードに、現代の日常と葛藤を歌った楽曲に仕上がったとのこと。ハスキーな歌声とアップテンポで疾走感のある爽快サウンドが、物語の熱気や盛り上がりを予感させる。
ドラマ『スクープのたまご』は有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった大崎梢による同名小説を実写ドラマ化したものだ。大手出版社・千石社の週刊誌『週刊千石』を舞台として、主人公で入社2年目の信田日向子は、最も関わりたくない週刊誌への異動を命じられる。芸能ネタや横領、不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていくなど、週刊誌の存在意義を問うと同時に、週刊誌の裏側ものぞけるお仕事奮闘ドラマでもある。
以下に、「カメラ アイロニー」に関するGLIM SPANKYの松尾レミと亀本寛貴のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「みなさんは、例え誰かに嫌われたとしても守りたいもの、大切にしているものはありますか？物でもいいし信念でも良い。わたしはあります。現実を写せるカメラだって撮る側・撮られる側がいて、どうとでも作り替えられる世の中で、何を信じて何を守れば良いのか、そんなことを考えながら作りました。是非たくさん聴いてください」
──松尾レミ
◆ ◆ ◆
「原作、ドラマの内容をイメージして楽曲制作を始めたのですが、結果的に自分たちの音楽のソリッドな芯の部分が強く出た楽曲になりました。主人公を鼓舞して背中を押せるようなガッツのあるロックになっているので、是非皆さんも勇気を出して踏み出さなきゃいけない時にこの曲を聴いていただけたら嬉しいです！」
──亀本寛貴
◆ ◆ ◆
■Digital Single「カメラ アイロニー」
2025年10月29日(水)配信開始
配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/cameraPR
歌詞リンク：https://www.uta-net.com/song/381706/
※TBS系 ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌
■ドラマストリーム『スクープのたまご』
◯地上波放送：毎週火曜深夜0:58~1:28
※放送日によって時間変更の場合あり。一部地域をのぞく
※地上波放送後、TVer、TBS FREEにて1週間見逃し配信
◯先行配信：日本国内では地上波放送開始に先行しNetflixにて配信中
※その後、海外にて順次配信を予定
▼スタッフ
製作：「スクープのたまご」製作委員会
制作プロダクション：テレバイダー
原作：大崎梢「スクープのたまご」(文春文庫)
脚本：山内直哉
プロデューサー：山田勇人 梶原建太
配信プロデューサー：齊藤彩奈 杉山香織
演出：弓座翔平 遠藤光貴 山田勇人
主題歌：GLIM SPANKY「カメラ アイロニー」(ユニバーサル ミュージック)
▼出演者
信田日向子：奥山 葵
山吹 司：前原 滉
阿久津健吾：大倉空人(原因は自分にある。)
椿 大介：佐藤友祐
桑原雅紀：本島純政
目黒明日香：黒瀬ひな
青城征也：古屋呂敏
久保塚恒太：相馬 理
州崎省吾：永岡 佑
村井勝政：夙川アトム
北浜功一：赤ペン瀧川
・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/scoopnotamago_tbs/
・公式X：@drama_streamtbs
・公式Instagram：@tbs_drama_stream
・公式TikTok：@drama_stream_tbs
■＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞
▼2025年
12月02日(火) 東京・下北沢シャングリラ
出演：GLIM SPANKY / サニーデイ・サービス
12月21日(日) 大阪・ゴリラホール
出演：GLIM SPANKY / ドレスコーズ
12月25日(木) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
出演：GLIM SPANKY / OKAMOTO’S
▼2026年
01月17日(土) 東京・Zepp DiverCity
出演：GLIM SPANKY / LOVE PSYCHEDELICO
詳細：https://www.glimspanky.com/
