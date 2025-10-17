“地方で注目”のシュークリーム3選　わざわざ行きたくなること間違いなし

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回は、旅の途中の立ち寄りとして、はたまた、旅の目的地としてわざわざ足を運んでほしい、地方都市で注目されている3店舗を厳選しました。旅のお供にシュークリーム、旅のお土産にシュークリーム、おすすめです！

神戸の坂道散策のお供に！『神戸流木堂』＠兵庫県神戸市中央区北野

『神戸流木堂』

JR神戸線三ノ宮駅、阪急神戸線神戸三宮駅から徒歩約15分、異国情緒溢れる神戸北野異人館街にあるシュークリーム専門店『神戸流木堂』は、店名にもある通り、まるで 「流木」のような見た目をしているシュークリームを販売しています。

「流木」には「お客様との出会いを年輪のように重ねていきたい」という願いが込められているそうです。

『神戸流木堂』「流木（塩キャラメル）」（800円）

「流木（塩キャラメル）」は、姉妹店『Penhuer』（カヌレ&キャラメル専門店）とのコラボメニュー。時間をかけて仕上げるほろ苦いキャラメルソースとカスタードクリームを合わせた絶品クリーム。

そして生地は、木の枝の表皮をイメージした見た目に、アーモンドとザラメがコーティングされており、歯応えはしっかりとしたザクガリタイプ。食べごたえもあって満足度も高い逸品。

キャラメルのほろ苦さ、カスタードの甘さ、生地にまぶされている岩塩の塩気が良いバランスで調和しており、食べ始めたら止まらなくなってしまいます。

一般的なシュークリームとは違い、エクレアのようなスティックスタイルとしているのは食べ歩きしやすいようにとのことです。神戸の坂道散策の一息にもお土産にも喜ばれるのではないでしょうか。

『神戸流木堂』の姉妹店『Penhuer』で楽しめる「流木（塩キャラメル）」のセットメニュー

店名：『神戸流木堂』

住所： 兵庫県神戸市中央区北野町1-5−21

定休日：平日 土日祝のみ営業

営業時間：11時〜16時30分（売り切れ次第終了）

イートイン：不可（姉妹店『Penhuer』で可）

アクセス：JR神戸線三ノ宮駅、阪急神戸線神戸三宮駅 から徒歩約15分

湯上りに酔える！？『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』 ＠群馬県安中市磯部

『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』

JR信越本線磯部駅から徒歩5分、群馬県の磯部温泉街にある『TARTANS CAKE STAND』。

群馬県といえば草津温泉、伊香保温泉、四万温泉、水上温泉…など言わずと知れた有名な温泉地がたくさんあります。そんな数ある有名温泉地に知名度は一歩譲るものの、誰もが知っている温泉記号発祥の地として知られているのが磯部温泉。また、童話『舌切雀』の伝説が生まれた地としても知られています。

そんな温泉街で、日本酒をメインに取り扱う酒屋「高野酒店」に併設されたケーキ店で、日本酒のプロである利き酒師の視点を取り入れ、日本酒がしっかりと感じられる大人のスイーツが人気です。

『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』「酒（しゅ）クリーム」（350円）

こちらで頂けるのは日本酒入りのシュークリーム。その名も酒（しゅ）クリーム！

見た目は、スタンダードなシュークリームなのですが…頬張ると口の中に芳醇な日本酒の香りが！風味が！みなさんが想像している以上に日本酒感が溢れてきます。決してお酒臭いとかではなく、日本酒の香りやほろ苦さが活かされており、カスタードクリームと良いバランスで混ざっているのです。

このシュークリームは店主でありパティシエの高野蓉子さんとSSI認定利酒師のお兄さんがプロデュースしており、しっかりと酔えるよう仕上げているそうです。

『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』「酒（しゅ）クリーム」（350円）ショーケースには「酔っぱらうほどの量が入っています」という注意書きの文字が

『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』イートインと日本酒の立ち飲みも可能

このお店では、イートインで「酒クリーム」を食べつつ、日本酒の立ち飲みもできてしまいます。旅の街散策中に、酔って楽しむのもアリですね。

店名：『TARTANS CAKE STAND（タータンズケーキスタンド）』

住所：群馬県安中市磯部1-14−23

定休日：月・火・水

営業時間：10時30分〜19時

アクセス：JR信越本線磯部駅から徒歩約5分

高松のシンボル屋島を眺めながら『choux（シュー）小屋』＠香川県高松市

『choux（シュー）小屋』

ことでんの愛称で親しまれている高松琴平電気鉄道の志度（しど）線八栗（やくり）駅から徒歩約5分、『TAKAMATSU JAM 4.5』という様々なお店が集まる複合施設の中にあるシュークリームメインのフランス菓子店です。

元々、建設省の独身寮だった建物をリノベーション。打ちっ放しコンクリートの雰囲気の中に、植物を多く配置し、お洒落で落ち着いた空間にしています。

『TAKAMATSU JAM 4.5』

窓際の席からはレトロなことでん志度線の電車が走る様子を眺めることができ、テラス席からは高松市のシンボルである屋島を望めます。

『choux（シュー）小屋』左から「シューキャラメル」（330円）「シューサブレ」（297円）「シューフレーズ」（572円）

「シューキャラメル」（330円）は、キャラメル好きさんは特に喜んでしまう逸品。土台にカスタードクリーム、キャラメルソースとキャラメルクリームとキャラメリゼナッツの3段活用です。背徳感MAXですが、旅気分をさらに盛り上げてくれます。

「シューサブレ」（297円）は、プレーンタイプのシュークリーム。フランス産の小麦が香るサクサクのクッキー生地が特徴です。またカスタードクリームには北海道産の生クリームと香川県産の小麦を使っているそうで、たっぷり詰まっていますが、あっさりしているのでパクパク食べられてしまいます。

「シューフレーズ」（572円）は、冬から春にかけての季節限定の人気メニュー。土台にたっぷりのカスタードクリーム、香川県産の大粒苺、ぐるっと生クリームの組合せです。ボリュームたっぷりに見えますが、生クリームが軽めに仕上げられており、また苺の酸味もあいまって、非常に食べやすく仕上がっています。

『choux（シュー）小屋』 種類も豊富です

高松駅からは離れている静かな場所ではありましたが、私が伺った土曜日の昼過ぎくらいは、続々とお客さんが来店されていました。ことでんや屋島を見ながら、シュークリームの甘美な味わいに癒やされてみてはいかがでしょうか。

店名：『choux小屋』

住所： 〒761-0104 香川県高松市高松町2175−33

定休日：火・水

営業時間：10時〜17時(イートインはL.O 16時半)

イートイン：可

アクセス：高松琴平電気鉄道志度線八栗駅から徒歩約5分

今回は地方のおすすめシュークリームのご紹介でした。旅のお供にぜひ食べてみていただけたら嬉しいです。

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。

※最新の情報はお店にお問い合わせください。

シュークリーマン 飯塚

文・写真／シュークリーマン 飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。

「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou?igsh=aGcxdW55a200dTho

