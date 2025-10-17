¹Ä¹¡¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¹ÄÄë¡£¤·¤«¤·Â¦¼¼¤Ç¤¢¤ë¹ÄÈÞ¤Ë¤ÏÎäÅ°¤ÊÂÖÅÙ¡¿¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¹ÄÈÞ£
¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¹ÄÈÞ¡Ù¡ÊYuna¡§¸¶ºî¡¢iNA¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¹ÄÈÞ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥â¥Ë¡¼¥¯¸ô¼ß²È¤Î¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¾¯½÷¡¦ÈþÍ¥¤¬°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡£¿¿¤Î¹Ä¹¡¤ÏÈþÍ¥¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ï¹Ä¹¡¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¿µÕºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¿¤ÏÑ³¤¯»¶¤Ã¤¿¨¡¨¡¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È9ºÐ¤Î¼«Ê¬¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»Ä¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© Âç¿Íµ¤¥Õ¥ë¥«¥é¡¼°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¹ÄÈÞ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
