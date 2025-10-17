「短いの苦手、、」って人へ！→ 長めでもキマる◎【40・50代こなれヘア】見つけたーーッ！

髪を短くする勇気はないけれど、今っぽく見せたい……そんな人にぴったりなのが、長さを残しつつ抜け感をつくる「こなれヘア」。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き出すおすすめミディアムスタイルをご紹介します。

ピンクブラウンのナチュラルレイヤーミディ

柔らかなピンクブラウンが肌を明るく見せてくれそうな、ナチュラルなレイヤーミディ。段は入っているものの、無理にくびれを作らず、トップは内に、肩であたる毛先は外へ流れるように仕上げています。ストレートベースでも自然な動きが出て、艶のある上品な仕上がりに。ほどよく軽さを感じるバランスが魅力です。

外ハネ × 内巻きでつくる、こっくりブラウンミディ

こっくりとしたブラウンカラーが艶やかに映えるレイヤーミディ。ベースは外ハネワンカール、トップは毛先をしっかりと巻いて丸みをプラス。サイドは内に入れて顔まわりをやわらかく包みます。全体のフォルムにやさしい動きが出て、フェミニンな印象をさりげなく引き立ててくれそう。

まろやかブラウンの王道レイヤーミディ

秋らしいまろやかなブラウンが印象的なレイヤーミディ。トップはふんわりと内に入れ、ベースは外ハネで程よい動きをプラス。柔らかな質感と自然な立体感で、軽やかさの中に落ち着きも感じられます。大人ミディの、最旬 & 王道スタイルです。

グレージュのふんわりミディ

透明感のあるグレージュでまとめた、艶やかなレイヤーミディ。毛束を重ねて動きを出し、ふんわりとしたボブのようなシルエットを描きます。表面の細い毛束を軽くワンカールさせることで、立体感と柔らかさが生まれ、自然な陰影を演出。全体をやさしい雰囲気に見せてくれる、上品なスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里