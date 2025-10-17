ダイソーネットストアでも買える！THREEPPY「ディズニーヴィランズ」シリーズ
株式会社大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」にて「ディズニーヴィランズ」シリーズを、2025年10月下旬から全国の店舗およびダイソーネットストアで順次発売します。
“ヴィランズ”の強さと美しさ、ミステリアスで高揚感のある世界観を表現した、リビング用品や化粧小物など約40種類が展開されます。
THREEPPY／ダイソーネットストア「ディズニーヴィランズ」シリーズ
発売時期：2025年10月下旬から順次発売
販売場所：全国のTHREEPPYおよびダイソーネットストア
商品数：約40種類
価格帯：300円〜500円（税込330円〜550円）
今回の「ディズニーヴィランズ」シリーズは、『白雪姫』の女王（魔女）、『眠れる森の美女』のマレフィセントに代表される物語に欠かせない“悪役”をモチーフにしたコレクション。
デザインは、タロットカード風に描かれたプリンセスとヴィランズをモチーフとしています。
ゴールド箔やメタリックプリントの重厚感のある質感を組み合わせたデザインで、ミステリアスで高揚感のある世界観を表現しています。
商品ラインナップ
アロマディフューザー各種
価格：各500円（税込550円）
『リトル・マーメイド』のアースラ、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『白雪姫』の女王など、名だたるヴィランたちがボトルに登場。
インテリアとしても映える、洗練されたデザインです。
フレグランスミスト各種
価格：各500円（税込550円）
お気に入りのヴィランの香りをまとって、日常に少しの魔法をプラス。
パッケージには、神秘的なタロット風アートが描かれています。
ルームミストやファブリックミストとしても活躍します。
サシェ各種
価格：各300円（税込330円）
クローゼットやバッグに忍ばせて、ほんのりと香りを楽しめるサシェ。
ブラックリボンで飾られたミニ巾着のようなフォルムに、ディズニーヴィランズのイラストがデザインされています。
エコバッグ各種
価格：各500円（税込550円）
ヴィランズたちが描かれたタロットカード風の総柄デザインが印象的なエコバッグ。
おなじみのディズニーヴィランズがスタイリッシュにデザインされ、持っているだけで気分が上がるアイテムです。
サイズもたっぷり、コンビニやスーパーなど日常のお買い物にはもちろん、サブバッグとしても活躍。
折りたたんでコンパクトに収納できるので、バッグに常備しておくのにもぴったりです。
メイクブラシ各種
価格：各500円（税込550円）
ディズニーヴィランズをあしらった美しいメイクブラシ。
ディズニーヴィランズがデザインされた軸に、カラフルな毛先が映えるゴージャスな仕上がりです。
THREEPPYの「ディズニーヴィランズ」シリーズは、リビング用品や化粧小物などを中心に展開され、日常にミステリアスで高揚感のある彩りを与えてくれます。
THREEPPY「ディズニーヴィランズ」シリーズの紹介でした。
