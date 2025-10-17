◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

崖っ縁の日本ハムは17日、郡司裕也捕手（27）が初回に先制犠飛を放った。

ファイナルS開幕から連敗。1位アドバンテージを入れて3敗と後がなくなった日本ハム。初回、先頭の水谷が相手先発右腕・上沢から右前打し出塁すると、2番・田宮の場面で捕手・海野が捕逸でボールを見失ってる間に一走・水谷が二塁へ。田宮は二ゴロに倒れたが、水谷は三塁へ進塁。1死三塁のチャンスで3番・レイエスは四球を選ぶ。1死一、三塁で打席に立った4番・郡司が、上沢が投じた高めに浮いたフォークをすくい上げ右翼へ飛球を放つ。三走・水谷がタッチアップし先制のホームを踏んだ。

2試合で8打数無安打と調子が上がらない郡司が、3試合目でチーム初となる先制点を挙げベンチは大盛り上がり。新庄監督のピースサインの出迎えに郡司も笑みを浮かべナインとハイタッチを交わした。

日本ハムの先発マウンドには、ソフトバンクの有原とともに2年連続最多勝に輝いた伊藤大海が上がった。

▼郡司 打ったのはフォークです。勝つ。