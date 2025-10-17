歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。10月18日に京王アリーナ TOKYO メインアリーナ(旧名称：武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ）で開催されるデビュー25周年アリーナツアーを目前に控えた準備風景を綴りました。



【写真を見る】【 倖田來未 】「セットできたデーっ！！」 "鬼の顔” で準備に邁進 デビュー25周年アリーナツアー開催直前





倖田さんは、「セットできたデーっ！！」と綴り、ステージ上にしゃがみ、『倖田組』と書かれた扇子を扇ぐ画像を投稿しました。





続けて、「うわーーーー 今日まだ、ほんわかなみんなの顔（笑笑）」と綴り、バックステージで話すスタッフたちのリラックスした画像を投稿。





一方で、スタッフと向き合う倖田さんは、真剣な表情を見せています。







倖田さんは「現地で裏動線の確認とかもろもろ確認して」と投稿。画像には、ステージのセットはもちろん、バックステージの通路の動線まで、細かく確認する倖田さんの姿が映し出されています。



その後、倖田さんは「スタジオでいま、映像チームの横 見張ってます（笑笑）」と、 "鬼の顔” の絵文字を添えていて、コンサートで使用する映像の作業に真剣に立ち会っているようです。



倖田さんは最後に「わーー24時間経つの早いーーー時間が足りない、、」と投稿。アリーナツアーにかける真剣さが伝わってきます。





この投稿をみたファンからは「くぅちゃんあと1日ファイトぉぉ」・「楽しみでしかない」・「明日はぶち上がりましょう」・「最高の周年になりますように全力で応援してます」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】