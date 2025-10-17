お笑いコンビ、TKO木本武宏（54）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。お笑いイベントで差し入れたまんじゅう代を後輩芸人に請求したとされる騒動について言及した。

番組は木本が、大阪の各事務所の芸人が集まるお笑いライブで、一番先輩だった木本がまんじゅうを差し入れたが1個100円の値札を付けていたことが明かされた。

木本は「ほんま、タチの悪いネットニュースの見出しやで。これほんまに自分の人生のために説明しますわ」と前置きした上で「お笑いライブがあって。騒動後、そこに呼んでいただいことはうれしい。たいしたものは差し入れできなから、まんじゅうを差し入れさせていただいた」と状況を説明。「スタッフさんがTKO木本さまからの差し入れですと。それで終わりかなと思ったら、お見送り芸人しんいちですよ。しんいちがね、1個100円って付け足しよったんですよ。（木本が）活動再開後で気もそぞろで、自分に自信ないんで書いたんかなと思って。もしかして、書いたんかなと」と当時を回想した。

「そしたら、木本さん『これは駄目です』と。そりゃ信じますよ。いくらお金ない言うても。『これ売ったら駄目です』と。で、ちょと待て〜！っていう話です」と語った。さらに「しんいちって言いましたけど、しんいちかどうかも定かではない」と続け、スタジオを沸かせた。