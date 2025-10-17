トイレ詰まらせた人ってバレたくない／スズキさんと金曜の午後 vol.170【連載マンガ】

写真拡大 (全6枚)

おうちのトイレを詰まらせてしまったこと、ありますか？

ある日、スズキさんもゴポゴポ…と音をたててトイレを詰まらせてしまいました。

「早く直さないと…トイレに行きたくなったらどうしよう」と不安になりながらも、道具を買いにホームセンターへ。しかし、アイテムは見つけたのに、なかなか買えずにいたそうで…。

トイレ詰まりは恥ずかしくない！











「ラバーカップを買おうとしている＝トイレをつまらせた人」のように、お店の中で持ち歩くのをためらってしまうアイテムは、ほかにもありますよね。

でも、これからはスズキさんのように堂々と胸を張ってお買い物しませんか？

過去の公開話も併せてチェック

次回は10月24日（金）18:00に更新予定です。お楽しみに！



前回の話はこちらから▶︎vol.169「昔から変わらないって、いいね」

『スズキさんと金曜の午後』あらすじ

おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。

過去の公開話はこちらから▼　下の画像をタップすると、これまでのエピソード一覧がチェックできます◎