都大路を目指す高校駅伝の県予選 女子は1年生アンカーの逆転劇で横手清陵が初優勝 男子は2年ぶりに秋田工業が優勝 秋田
12月に京都で行われる全国大会＝都大路を目指す高校駅伝の県予選が秋田市の県立中央公園で行われました。
女子は1年生アンカーの逆転劇で横手清陵が初優勝。
男子は2年ぶりに秋田工業が優勝しました。
＜女子＞
去年に続き、秋田市雄和の県立中央公園で行われた全国高校駅伝の県予選。
県営陸上競技場を発着点に周回コースでタスキをつなぎます。
フルマラソンの半分、約21キロを5人でつなぐ女子の部には1つの合同チームを含む9チームが出場しました。
4キロを過ぎたところで3チームが競り合う展開となります。
会場アナウンス
「先頭は秋田北鷹の吉田瑠衣」
去年に続いて1区を任された秋田北鷹2年の吉田瑠衣がトップでタスキをつなぎます。
2区の中盤には、秋田北鷹と横手清陵が先頭争いを繰り広げたものの、2連覇を目指す秋田北鷹は3区の長田楓菜が抜け出します。
秋田北鷹はその後、2位の横手清陵に一時25秒の差をつけます。
それでも最終5区。
横手清陵1年の佐藤希が怒涛の追い上げを見せます。
絶対に勝ちたいという気持ちで走ったと、トップに躍り出ます。
粘ってつかんだ都大路への切符。
横手清陵が終盤の逆転劇で初優勝を果たしました。
横手清陵5区1年 佐藤希選手
「もうシンプルにやった～ってうれしかったです」「全国大会ではきょう走った時よりももっと良い走りをして横手清陵っていう名前を全国に知ってもらえるようにしたいです」
＜男子＞
午後から徐々に気温が上昇した秋田市。
男子の部には、2つの合同チームを含む18チームが出場しました。
フルマラソンと同じ距離、42.195キロを7人でつなぎます。
最も長い10キロを走るエース区間、1区は、秋田工業2年の猪俣歩翔がスタートから抜け出します。
軽快な走りで先頭集団を引っ張る中、大曲工業、鹿角、それに明桜が食らいつきます。
去年はアクシデントで2区までたすきをつなぐことができなかった秋田工業。
安定した走りで2位に50秒差をつけ、たすきをつなぎました。
2区以降も、メンバー全員が5000メートル14分台の実力を持つ秋田工業が圧倒的な強さを見せます。
追いかけるチームもあきらめません。
沿道の声援
「がんばれーがんばれー」
沿道からの声援を力に変え、全力でたすきを運びます。
800メートルで国民スポーツ大会に秋田代表として出場した秋田中央2年の堀内盟は、3区で区間賞の走りを見せました。
「ラスト～！」
それでも後続を寄せ付けなかった秋田工業は、さらにリードを広げ最終7区にたすきをつなぎます。
最終7区を任された2年の草名木煌希も区間賞の走りを見せました。
去年は涙をのんだ秋田工業。
2位に8分以上の差をつけ、2年ぶりの優勝です。
秋田工業2年 草名木煌希選手
「みんなの姿見えて、安心感とうれしさこみあげてきて、すごいいいレースだったなと思います」
秋田工業3年 伊勢悠之介主将
「去年負けてからきつい練習いっぱいやってきて、生活とかそういうところもしっかり変えてきたので、まずは勝ててよかったです」「（全国大会は）8位入賞っていうところを目標に頑張りたいと思います」
♢♢♢♢♢
優勝した女子の横手清陵と男子の秋田工業は、12月の全国大会に出場します。
女子は5位まで、男子は6位まで入ったチームは、来月開催される東北大会に出場します。
各県の優勝校を除き、最上位となったチームには全国大会への出場権が与えられます。