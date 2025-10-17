飼い主さんが体調不良で横になっていたら、ワンコが強めの圧をかけながら看病してくれて…？ 投稿は記事執筆時点で49万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられています。

【写真：体調不良になった飼い主を看病する犬→『心配してくれている』と思いきや…圧が強すぎる『まさかの表情』】

圧強めで看病してくれるワンコ

Xアカウント「shiba_manmaru」に投稿されたのは、柴犬の「まんまる」君が飼い主さんの看病をしてくれた時の様子です。飼い主さんが体調不良で横になっていたら、そばに様子を見に来てくれたというまんまる君。きっと心配そうなお顔をしているのだろうと思いきや…？

なんとまんまる君は「さっさと元気になれや」とばかりに、真顔で飼い主さんを見下ろしていたとか！圧の強すぎる看病の仕方に、思わず笑ってしまいます。

看病中とは思えないほど、クールな表情をしているまんまる君。しかしその真っ直ぐなお目目から、飼い主さんを想う優しさが伝わってきます。その愛と圧は、きっと飼い主さんの回復を早めてくれたことでしょう！

この投稿には「優しい圧」「威圧感で病魔すら怯むわ！」「起きろ、散歩の時間だ。とか言いそうｗ」「かわいい。癒されますね」「心配する気持ちが嬉しいよね」といったコメントが寄せられています。

イケメンなのに甘えん坊なところが魅力！

まんまる君はキリッと凛々しい表情が素敵なイケメンですが、クールな見た目に反して実は甘えん坊さんなのだとか。

飼い主さんに撫でられながら幸せそうにウトウトしていたり、遊びたい時に笑顔でボールを持ってきたり、日頃から無邪気で可愛い姿もたくさん見せてくれているというまんまる君。これからもカッコよさと可愛らしさをあわせ持った姿で、人々に笑顔とトキメキを届けてくれることでしょう。

