男の子とわんこの可愛すぎるルーティンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万9000回再生を突破し、「お互いに大事な存在なんですね」「最高に癒やされる」「2人とも可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小学校から帰ってきた男の子が『8時間ぶりに犬と再会した』結果…最高すぎる『感動のおかえりなさい』】

小学校から帰ってきたら…

Instagramアカウント「p.o.n.428」の投稿主さんは、マルプーの『くっきー』ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、息子さんが小学校から帰ってきたときの一幕です。

玄関に入った息子さんは、真っ先にかがみこみました。実は、くっきーちゃんがお出迎えに現れてくれていたのです。くっきーちゃんと最後に会ったのは8時間前。たった8時間とはいえ、2人にとっては長かったのでしょう。まるで数年ぶりの再会を果たしたかのように、お互いに喜び合ったのでした。

息子さんは、「待たせてごめんね～」と言わんばかりに、そっと優しくくっきーちゃんを抱きしめたといいます。

感動的な2人のハグ

一方、くっきーちゃんも、息子さんが帰ってきたことが嬉しくてたまらない様子だったそう。小さな体でピョンピョンと飛び跳ねて、息子さんに甘えていたといいます。そんなくっきーちゃんに、息子さんも喜びが止まりません…♡

2人は、普段からとっても仲良しなのだとか。学校から帰宅した際の愛溢れるハグは、毎日の日課なのだそうです。仲睦まじい2人の姿に、投稿主さんも毎日癒されていることでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「癒しの存在がいてうらやましい」「お兄ちゃんの優しさが溢れてる」「これからもっと素敵な関係が築けますね」などさまざまなコメントが寄せられました。

子供たちとのお散歩

別の日には、くっきーちゃんのお散歩の様子も紹介されました。投稿主さんとの2人きりのお散歩では、静かに歩くことが多いといいます。しかし、子供たちが一緒だと…。

くっきーちゃんは、テンションが上がってあっちへこっちへ走り回っているのだとか！投稿主さんとのお散歩のときには、このような姿は見せないそうです。

くっきーちゃんにボールを投げたり、同じ目線で話しかけたりといった行動が、まるでお友達と遊んでいるようで楽しくなってしまうのかもしれません。一緒に遊んでくれる子供たちのことが大好きなくっきーちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「p.o.n.428」には、くっきーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「p.o.n.428」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。