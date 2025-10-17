18日(土)は、前線をともなった低気圧が日本海を通り、北陸や東北に進む見込みです。19日(日)にかけて北陸では雷をともない激しい雨が降り、大雨になるところがありそうです。

土砂災害などに注意・警戒してください。

18日午前9時の予想天気図です。北海道の西、さらに山陰沖にそれぞれ中心を持つ低気圧があります。

山陰沖の低気圧が日本海を進み、寒冷前線が通過をするときに北陸や東北などに大雨をもたらすおそれがあります。

18日の雨と風の予想ですが、昼過ぎから日本海側の地域を中心に雨が降るでしょう。夕方から夜のはじめごろにかけて石川県など北陸で雨の降り方が激しくなりそうです。

18日の北陸では、1時間に30ミリの激しい雨が降る見込みです。

【19日正午までに予想される24時間降水量（多い所）】

新潟県 100ミリ

富山県 80ミリ

石川県 80ミリ

福井県 60ミリ

18日は、日本海側では日中雨が降るでしょう。太平洋側でも寒冷前線が通過する夜遅くに雨が降るところがありそうです。

北陸では、夕方以降雷をともなって激しい雨が降り大雨になるところがある見込みです。

北陸では、18日の夕方から19日午前中にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。

石川県では、16日(木)に金沢で48.5ミリ、輪島で49ミリの降水量を観測し大雨になりました。地盤が緩んでいるところに雨が降ることになるため、土砂災害には特に注意、警戒が必要です。