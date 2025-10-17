【横浜FM】J１残留へ、10月18日の浦和戦は「RAISE THE TRICOLORE FLAG」開催。来場者全員にトリコロールフラッグ配布。あらゆる想いをひとつにして、選手たちを後押ししよう！
横浜F・マリノスは、10月18日に行なわれるJ１第34節の浦和レッズ戦を「RAISE THE TRICOLORE FLAG」として開催する。
33節終了時点で勝点31の17位・横浜FMは、降格圏内の18位・横浜FCとは同勝点で、得失点差（前者がマイナス12、後者がマイナス16）で上回っている状況だ。J１リーグは残り５節。横浜FMは残留を果たすためにも、浦和戦で勝点３を積み上げたい。
その浦和戦では、「RAISE THE TRICOLORE FLAG」と題し、来場者全員（ビジターサポーターズシートを除く）にトリコロールフラッグを配布する。
同フラッグは、中央にチームエンブレムを配置。そこから放射状に広がるトリコロールのラインで、ファン・サポーターの想いを表現しているとのこと。浦和戦は現時点で、約35000名の来場者を見込んでいるという。当日はより多くのマリノスファミリーの愛、誇り、闘志といったあらゆる想いをひとつにして、選手たちを後押ししよう。
その他、試合前には俳優の斎藤工さんによるスペシャル応援メッセージを、スタジアム場内大型ビジョンで放映する。横浜FMのファン歴30年以上という斎藤さんは、2023年に公開されたクラブ創設30周年記念ドキュメンタリー映画『Beyond Together』でナレーターを務めた。彼の熱い想いが込められたエールもチームの力になるはずだ。
＜スペシャルメッセージ放映概要＞
•放映時間：13:45頃
•放映場所：スタジアム場内大型ビジョン
※放映時間・内容は変更となる場合あり
ファン・サポーター、そして斎藤さんの応援を背に、横浜FMは勝利を掴めるか。注目の試合は18日の14時に、日産スタジアムでキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
33節終了時点で勝点31の17位・横浜FMは、降格圏内の18位・横浜FCとは同勝点で、得失点差（前者がマイナス12、後者がマイナス16）で上回っている状況だ。J１リーグは残り５節。横浜FMは残留を果たすためにも、浦和戦で勝点３を積み上げたい。
その浦和戦では、「RAISE THE TRICOLORE FLAG」と題し、来場者全員（ビジターサポーターズシートを除く）にトリコロールフラッグを配布する。
その他、試合前には俳優の斎藤工さんによるスペシャル応援メッセージを、スタジアム場内大型ビジョンで放映する。横浜FMのファン歴30年以上という斎藤さんは、2023年に公開されたクラブ創設30周年記念ドキュメンタリー映画『Beyond Together』でナレーターを務めた。彼の熱い想いが込められたエールもチームの力になるはずだ。
＜スペシャルメッセージ放映概要＞
•放映時間：13:45頃
•放映場所：スタジアム場内大型ビジョン
※放映時間・内容は変更となる場合あり
ファン・サポーター、そして斎藤さんの応援を背に、横浜FMは勝利を掴めるか。注目の試合は18日の14時に、日産スタジアムでキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介