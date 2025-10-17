NTTドコモは、「NBA docomo」の提供開始に向け、「NBA docomo 開幕直前イベント」を実施する。期間は10月18日と10月22日の2日間。イベントは共に無料で参観できる。

「NBA docomo」は、NBAの一部の試合を日本語実況・解説つきで視聴できるサービスで、10月20日から提供予定。月額料金は、「ドコモ MAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」を契約中のdアカウントでは無料、「ahamo」契約中の場合は1078円、その他プランやドコモ回線を契約していない場合は2728円

10月18日のイベント

18日は、Shibuya Sakura Stage ZONE A/ZONE B/にぎわい広場で、アバンギャルディのダンスパフォーマンスなどを中心としたイベントを開催する。

ZONE A会場 メインステージで0時10分～0時30分に・アバンギャルディによるスペシャルダンスパフォーマンス、午後2時30分～2時45分にKOBjpn、orb、RAYJAPAN CREWによるダンスパフォーマンス、午後3時15分～3時35分にトークショーを開催する。

ZONE B会場では、午前11時～午後6時まで、だれでも参加できるフリースロースポットが設定される。また、「NBA」や「docomo」などの文字をかたどったオリジナルチュロスを数量限定で午前11時より配布する。

10月22日のイベント

22日は、渋谷キャスト ガーデン＆スペースでお笑い芸人のジェラードンによるトークイベントと、NBAの2025-2026シーズンの開幕戦のひとつとなる「ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ」の試合を11時からパブリックビューイングで放映する。