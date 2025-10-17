GLIM SPANKY、松尾レミの体調不良によりイベント出演を辞退「回復が間に合っておりません」
ロックユニット・GLIM SPANKYが17日、公式サイトおよびSNSを通じて、ボーカル＆ギターの松尾レミの体調不良により、18日に出演予定だった音楽イベント『Chillin’ Vibes 2025』への出演を辞退すると発表した。
【写真】GLIM SPANKY、イベント出演辞退の報告全文
発表では、「松尾レミにつきまして、体調不良により医療機関を受診したところ療養が必要と診断されました。治療に専念しておりますが、満足のいくパフォーマンスを皆様にお届けできる状態までには回復が間に合っておりません」と説明。そうした状況を受け、「大変残念ではございますが、GLIM SPANKYの出演を辞退させていただくこととなりました」としている。
主催者や関係者、そして来場予定の観客に対して、「多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を心よりお詫び申し上げます」と謝意がつづられている。
一方で、19日に出演を予定している『朝霧JAM 2025』については、現在出演形態の調整を進めており、詳細は18日にあらためて告知するとしている。出演辞退となった『Chillin’ Vibes 2025』のチケットに関する案内は、イベント公式サイトにて確認できる。
GLIM SPANKYは、ドラマ『スクープのたまご』の主題歌となる新曲「カメラ アイロニー」を29日にデジタルリリースする。
