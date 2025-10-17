宮崎麗果、“動きがホラー”なダンス姿に反響！ 息子はキレキレな踊りを「もうEXILEに入りましょう」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月15日、自身のInstagramを更新。子どもとダンスをする姿を披露しました。
黒木さんからは「れいちゃん動きがホラーだって」とツッコミのコメントが来ており、夫婦の仲の良さが伝わってくるようです。
ファンからは、「ゆうじゃんくん、踊り方や手の使い方がパパそっくりです」「いつもれいかさんのぎこちない動きに癒されます」「憧れのご家族」「自由部門でれいかさん大優勝!!」「ゆうじゃんはもうEXILEに入りましょう」「れいかさんが子どもみたいで可愛い」「れいかさんのそーゆとこに親近感感じます」「可愛い」と、称賛の声が相次ぎました。
「れいかさんが子どもみたいで可愛い」宮崎さんは「ダンスが自然にできる人」と英語でつづり、さらに「#オラウータンじゃないわよ」とハッシュタグも付け、1本の動画を投稿。前半では、黒木さんと長男が自然な動きでダンスをする姿を見せています。後半では宮崎さんと長男がダンスをする姿が映されており、黒木さんとは打って変わり、宮崎さんはぎこちない動きです。面白い対比となっています。
ファンからは、「ゆうじゃんくん、踊り方や手の使い方がパパそっくりです」「いつもれいかさんのぎこちない動きに癒されます」「憧れのご家族」「自由部門でれいかさん大優勝!!」「ゆうじゃんはもうEXILEに入りましょう」「れいかさんが子どもみたいで可愛い」「れいかさんのそーゆとこに親近感感じます」「可愛い」と、称賛の声が相次ぎました。
別の家族ショットも自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している宮崎さん。12日の投稿では「砂の中のハート」と英語でつづり、砂のハートを使った家族ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)