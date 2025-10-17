●あす18日(土)は昼頃～夕方中心に一時強雨や雷などに注意

●雨を境に冷たい北風…一気に秋深まる

●来週は山間部は最低気温1桁の日も 上着等が活躍の日々に

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう17日(金)は、日本列島ほぼ全体が高気圧の晴れのエリアの中に入り、県内も気持ちのいい晴天の一日となりました。一方で、その日本列島と同じくらいのサイズの雲が、大陸方面でまとまってきています。





この雲の中で発生する低気圧や前線が、あす18日(土)は日本列島に進んできます。県内は天気は下り坂となり、昼頃から夕方にかけてを中心に、一時的には強い雨や雷など不安定な空模様に注意が必要です。





そして、この雨を境に冷たい北風が吹き始めて、これまでなかなか進みそうで進まなかった季節の歩みが、一気に動いていきます。





日曜日は湿った空気が残ることで雲が多く、一部にわか雨も。また、土曜日よりも日中の気温上昇は鈍くなります。さらに来週にかけて、空模様は曇ったり晴れたり、とまずまず落ち着いていますが、すっかり秋真っ最中の涼しい空気に入れ替わり、最高気温で20度台前半、朝晩は15度以下、山間部は1桁の最低気温の所も出てくる、と見込んでいます。



この気温変化に合わせて、重ね着、上着、山間部では薄手のコートなども、すぐ出せるように準備したいところです。粘りに粘った夏から一気に涼しくなる気温変化は、身体に堪えます。体調管理には十分気を付けて過ごす意識を高めていきましょう。





あす18日(土)は、朝早くは少し明るい空でも、時間とともに雲が厚みを増し、昼頃から夕方を中心に、短い時間ながら急な大粒の雨、雷の心配もあります。夜も、まだにわか雨が残る所もあるでしょう。ぐずつく天気でも南風が入り、まだ気温は平年より高め…最高気温は山口市内は29度まで上がる予想です。





日曜日は、まだ雲が多く一部にわか雨も。北風がやや強く、空気は次第にヒンヤリとしてきます。週明けからはしばらく晴れ間の多い日々ですが、空気は秋本番の涼しさとなり、朝晩の冷え込みもグッと増す日が多くなります。上着、お布団や毛布などの活用で、身体を冷やしすぎないよう十分気を付けて、お過ごしください。





フィリピンの東の海上では、新たに台風に発達する可能性がある熱帯低気圧が発生していますが、今後、フィリピン北部から南シナ海に進んでいく予想で、日本列島への直接の影響はないでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

