¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ð³À¸øÍº¡Ü»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤Î¥ß¥é¥¤¡×¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡ØÆüËÜ¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥á¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÀ²È¤ÏÌÙ¤«¤ë¤Î¤«
¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÀ²È¤Ï½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿ÞÉ½1¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¾¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÁíÇä¾å¡¢Íø±×¡¢½êÆÀ¡¢»þµë¤Ê¤É¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¿ÞÉ½2¤Ç¤¢¤ë¡£
È¿¼ý¤Ï°ìÈÌ¤Ë10a¤¢¤¿¤ê8¡Á9É¶¡Ê480kg¡Á540kg¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë8É¶¤È¤ª¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢1É¶¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬¡1Ëü±ß¡¢¢1Ëü2000±ß¡¢£1Ëü5000±ß¡¢¤1Ëü8000±ß¡¢¥2Ëü4000±ß¤Î5¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ò»î»»¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¾õ¶·¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤¬¡¢¢¤Î1Ëü2000±ß¡¿60kg¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤Ç¤âÍø±×¤¬½Ð¤º¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤ë30haÇÀ²È¤Ç¤âÍø±×36.7Ëü±ß¤Ë¤¹¤®¤º¡¢50haÇÀ²È¤Ç¤â246.2Ëü±ß¤·¤«Íø±×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥³¥áÇÀ²È¤Î9³ä°Ê¾å¤Ï¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢1¡Á2Ì¾¤Î²ÈÂ²¤È¡¢ÈËË»´ü¤Î¼êÅÁ¤¤¤À¤±¤Ç±ÄÇÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¤ï¤á¤ÆÂ¿¤¤¡£50ha¤ÎË¡¿Í·Ð±Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ¤Ï7¡Á8Ì¾¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÃæ¿´¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢£84¡ó¤ÎÇÀ²È¤¬ºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¤Î»þµë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤¬Ãæ¿´¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ÂÂÖÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÏ«ÄÂ¡×¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡Ö½êÆÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÂ²Ï«Ì³Èñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö½êÍÇÀÃÏ¤ÎÃÏÂå¡×¤Ê¤É¤â·Ð±Ä¾å¤Î¥³¥¹¥È¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³°ÉôÎ®½Ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
½êÆÀ¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢20haÇÀ²È¤Ç526.7Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£²ÈÂ²Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï1755»þ´Ö¤Ç¡¢»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È3001±ß¡¿»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë15haÇÀ²È¡¢10haÇÀ²È¡¢5haÇÀ²È¤Þ¤Ç¡¢»þµë1000±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î84¡ó¤òÀê¤á¤ë5ha°Ê²¼¤ÎÇÀ²È¤¬¡Ê¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤«¤®¤ê¤Ï¡ËºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¤Î»þµë¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê1ha°Ê²¼¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ç¤âÀÖ»ú¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨5ha°Ê¾å¤ÎÇÀ²È¤Ç¡¢¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó70¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á²Á³Ê¹âÆÁ°¤Ç¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¥³¥á¤ÏÀÖ»ú¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¥³¥á²Á³Ê2000±ß¤À¤È½êÆÀ¤Ï200Ëü±ßÂæ
ºÇ¶á5Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥³¥á²Á³Ê¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊ¿¶ÑÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¤Ï1Ëü2804±ß¡¿60kg¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¾å¡¢²áµî3ÈÖÌÜ¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢JA¤Î³µ»»¶â¤Ï9000¡Á1Ëü1000±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²¾¤Ë¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ò1Ëü±ß¡¿60kg¤È¤ª¤¤¤Æ¡¢Íø±×¡¢½êÆÀ¤Ê¤É¤ò»î»»¤·¤¿¤Î¤¬¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁØ¤Ç·Ð±Ä·ÑÂ³¤¬´°Á´¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£20ha°Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁØ¤Ç¡¢200Ëü±ßÂæ¤Î½êÆÀ¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤É¤Î²Á³Ê¤Ç¤¢¤ì¡¢»þµë¤Ç¸«¤ë¤ÈÎíºÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢0.5haÇÀ²È¤ä1haÇÀ²È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢0.5haÇÀ²È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó40É¶¤Î¥³¥á¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÎÌ¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎíºÙÇÀ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæµ¬ÌÏ¡¦Âçµ¬ÌÏÇÀ²È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±ï¸ÎÊÆ¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ØÄ¾ÀÜÈÎÇä¤¹¤ëÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
³ÎÄê¿½¹ð¾å¤ÏJA¤Î³µ»»¶â¤ÎÇä¾åÃ±²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ¡¢60kg¤¢¤¿¤ê1Ëü5000¡Á2Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾®Çä¤ê¤Ç¤Ï¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â2000±ß¡¿5kg¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢60kg2Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ì¤Ð¡¢5kg1666±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀºÊÆ¤Ë¤è¤ëÌÜ¸º¤êÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë°Â¤¤¡Ë¡£
¢£»þµë307±ß¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÇÀ²È¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯3¡Á10ha¤Ê¤¤¤·15ha¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÀ²È¤À¤È¼ý³ÏÎÌ¤Ï8É¶¡¿10a¤Ç¤â800É¶¤Ë¤Ê¤ë¡£30kg¤Î»æÂÞ¤Ç1600ÂÞ¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÂ²Ï«Æ¯»þ´Ö¤âÇ¯´Ö1200»þ´Ö¶á¤¯¤¢¤ë¡£±ï¸ÎÊÆ¤äÄ¾ÀÜÈÎÇä¤À¤±¤ÇÇä¤ê¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
10haÇÀ²È¤Î¾ì¹ç¡¢¢1Ëü2000±ß¡¿60kg¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö¤Î½êÆÀ¤Ï196.4Ëü±ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡1Ëü±ß¡¿60kg¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢36.4Ëü±ß¤·¤«½êÆÀ¤¬¤Ê¤¤¡£»þµë´¹»»¤Ç307±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È¼ýÆþÊÝ¸±¤ä¥Ê¥é¥·ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÎáÏÂ3Ç¯»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ê¥é¥·ÂÐºö¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢10haÇÀ²È¤Ç¤Ï168Ëü±ß¤ÎÊäÅ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â200Ëü±ßÄøÅÙ¤Î½êÆÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿60ºÐÂå¡¦70ºÐÂå¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÉû¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤é¤¿¤Ë½¢ÇÀ¤·¤è¤¦¡×¤È°ÕÍß¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿å½à¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£¥³¥á²Á³Ê¤Ï3000¡Á3600±ß¤¬¸½¼ÂÅª
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢1200»þ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î10haÇÀ²È¤Ç¤ß¤Æ¡¢£1Ëü5000±ß¡¿60kg¤Î436Ëü4000±ß¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤1Ëü8000±ß¡¿60kg¤Î676.4Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î½êÆÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¤¤¿·¤¿¤Ê½¢ÇÀ¼Ô¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°Ê¾å¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¡¢JA¤Î³µ»»¶â¤¬2Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ7Ç¯²Æ¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥áÇÀ²È¤Î¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸îÀ¯ºö¤ò¤¦¤Ä¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê°Ý»ý¤Ë¤è¤ëÊÝ¸î¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤ÎÇÀ¶ÈÊÝ¸î¤Î¿å½à¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇÀ¶ÈÊÝ¸î¡×¤ò¤¤¤«¤ËÅ¬Àµ²½¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥á²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤Î»ýÂ³À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÀ²È¤¬1Ëü5000±ß¡¿60kgÄøÅÙ¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¾¯¤·Í¾Íµ¤ò¤ß¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ëü8000±ß¡¿60kg¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÇÀ²È¤ÎÇä¾å¤¬1Ëü8000±ß¡¿60kgÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¤Ï2Ëü±ß¡¿60kg¡Ê1666±ß¡¿5kg¡ËÄøÅÙ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¾®Çä²Á³Ê¤Ï3250±ß¡¿5kgÄøÅÙ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Î»þ¤ËÆâ³°²Á³Êº¹¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±ÉéÃ´¤Ï¡¢Ìó1Ãû2500²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤è¤ê¤Ï5000²¯±ßÄøÅÙÂ¿¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤è¤ê¤Ï5000²¯±ßÄøÅÙ¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ°Â¤«¤Ã¤¿2019Ç¯1·î¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Î¾®ÇþÊ´²Á³Ê¾å¾ºÅÙ¹ç¤¤¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥³¥á²Á³Ê¤ò¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤¦¤É¡¢3250±ß¡¿5kg¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¤â°ìÄêÄøÅÙ¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ð³À ¸øÍº¡Ê¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤¤ß¤ª¡Ë
»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¸¦µæÍý»ö
µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡£´ØÀ¾¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È³×¿·¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¢·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¿©ÇÀÊ¬ÌîÃ´ÅöËÜÉôÄ¹¡¢24Ç¯10·î¤è¤ê¸¦µæÍý»ö¡Ê¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶È·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÄó¸À¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶È¡¦·Ð±ÄÂÎ¤ä¹ÔÀ¯ÁÈ¿¥¤Î»ö¶È²þ³×¡¢»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤Î¥ß¥é¥¤¡×¸¦µæ¥Á¡¼¥à»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡£¿©ÇÀÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤Î¥ß¥é¥¤¡×¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤òÄÌ¤¸¤¿¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¼Â¸½¤ä¡¢¿©ÉÊ¡¦ÇÀ¶È¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸¦µæÄó¸À¡¦»ö¶È¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¸¦µæÍý»ö °ð³À ¸øÍº¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤Î¥ß¥é¥¤¡×¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡Ë