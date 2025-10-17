■自民党は「動物園状態」に…

大変な日本政治の転換点となっている2025年首班指名（首相指名選挙）をめぐる政治劇。26年間連れ添った公明党さんと「熟年離婚」を突き付けられた自由民主党は、いきなり単独少数与党に転落したまま臨時国会に突入することになってしまうのでしょうか。

今回は特に、日本維新の会さんとの首班指名での連携から自維連立交渉、一度は破綻して連立解消となった公明党さんとの関係性、さらには野党の動向に至るまで、かなり多面的な動きが発生していて大変なことになっています。誰か助けて。

その連立交渉も、臨時国会の召集日と見られる21日当日に首班指名が行われることから、維新との連立協議も週末土日を挟んだ20日までに着地・合意に向けて超絶急ピッチで進められております。大丈夫なのでしょうか。

■高市政権発足に向けた道筋

何としても一回目の投票で過半数を取りたいと考えている高市早苗さんの新執行部としては、この維新さん35議席と過半数に足りない数議席のかき集めをやっておりますが、ここで「実は維新35議席と言いつつ所属議員をグリップできておらず、1議席どころか数議席も『高市早苗』と書いてくれませんでした」となると大惨事です。ここでいきなり高市早苗Vやねんが発生してしまうと一大事ですから、ちゃんとやってほしいと思います。

写真＝iStock.com／kanzilyou ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kanzilyou

高市政権の発足に向けた動きは、当初から複雑な様相を呈していました。つまり、自民党内部の情勢に加え、首班指名に向けて衆参とにかく過半数を取れということで、NHKから国民を守る党さんや参政党さんといった一癖というか問題を抱えたインディー政党でも議席を抱えていればいいのであるという「動物園状態」に陥っていることになります。この際動物でもいいから日本語を喋って議員として投票できればいいんです。

高市早苗さんの総裁選での言動から、うっかりすると参政党と連立を組むぞという冗談を言い合っていた党員や支持者の間でも、本格的に参院で統一会派だ、首班指名で協力要請だという具体的な話が報じられ始めると頭の中が真っ白。大きな混乱と批判を生んでしまうことになります。

■なぜ自民と維新は急接近したのか

そうした中、政権の生命線とも言える動きとして、公明党さんとの連立維持の交渉が決裂した前後から日本維新の会さんとの首班指名をめぐる協調関係が実現しました。それがいいかどうかはともかく、首班指名での一回目過半数にこだわる高市新執行部からしますと維新さんとの連携一発で過半数は3議席ないし4議席足りないのですが、大きな前進であることは確かです。

維新さんとしても、大阪万博で大きく支持を伸ばすはずだったのにパッとせず、党勢衰亡の危機にあるところで窮状に追い込まれた高市執行部からの協力要請がきたのですから、文字通りホームランボールが転がり込んできたも同然で、乗らない手はないと考えてもおかしくはありません。

■「反自民のみんな、集まれ」

少なくとも、決選投票で野党側・小沢一郎さんをバックに仕掛ける安住淳さんの立憲民主党さんと国民民主党さんの大連立、さらに日本維新の会さんや、果ては、れいわ新選組さん・日本共産党さんにまでお声がけがあるという、まあこれは政権奪取のためにとりあえず数合わせで組む、細かいところは権力を取ってから考えるという話です。野合の軸も「とにかく政権奪取」と「反自民のみんな、集まれ」でしかありません。その点で、非常に小沢一郎の小沢一郎的心のような展開となったわけであります。

この維新さんとの連携は、かつて小泉進次郎政権の成立を見越して菅義偉さんが中心となって進められていた、日本維新の会さんとの水面下の青写真、すなわち自公維連立政権という菅義偉＝馬場伸幸＝佐藤浩による多数派工作の政権構想に基づくものと見られます。

維新さんから提示された12項目の政策要請文書が連立交渉の中で早々にマスコミに流れて明らかになり、なんかどっかで見たことのある内容だなあと思ったわけであります。そのまんま持ってきたんすか。しかし、小泉進次郎さんが総裁選でVやねん状態で選出されなかったことで、これらの交渉の前提が崩れ、これまでの議論が宙に浮いてしまう事態となりました。

■「社会保障改革」は一筋縄ではいかない

維新さん側からは、当時、斎藤健さんを窓口として12項目の政策要求が出されていました。その中には、日本版DOGEの導入、議員定数の削減、食品消費税0％、そして特に自民党にとってのみづらい企業・団体献金の全面廃止などが含まれていました。これがほぼ小泉進次郎政権構想で維新さんが仰っていた内容そのまま出てきたことで、まあしょうがないよね、じゃあどうしようかとなるわけであります。

従前から維新さんが優先順位を高く掲げている政策として、社会保障制度改革、特に、社会保険料を中心とした国民負担の総額約4兆円引き下げによる手取りの増加などが挙げられます。いきなりハードル高すぎる気もしますが、言うだけなら現段階ではタダなので細かいことはふれないこととします。

ただし、これは、デフレ対策からインフレ対策へとシフトした現状において、新たな景気刺激策、特にサプライサイドの強化を目指す高市政権の方向性とすり合わせる必要があります。高市早苗さん本人は、ご主人・山本拓さんの介護など割とそっちのほうに興味があることもあって、単に「社会保障費を下げましょう」「そうですね」とはならんのです。

■「副首都」が大阪でいいのか

また、維新さん側が強く独自色を出しているのが「大阪の副首都構想」です。なんじゃそりゃと思いますが、もともと日本維新の会自体、橋下徹さんが興した旧大阪維新が母体であり自民党大阪府連非主流派が母体であることを考えれば、大阪を中心とする大阪人のための政党であることは致し方ないことでしょう。

日本維新の会の吉村洋文代表（写真＝Noukei314／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

ただ、大きな意味での副首都構想のような行政組織の地方移転の推進は、行政効率を犠牲にする代わりに南海トラフ地震など大きなリスクを避けるために実現するものなのじゃよと考えると、東京の代替として同じく南海トラフ地震で派手に被災しかねない大阪を選ぶ合理性には疑問を呈さざるを得ません。

国会審議においても、他の地域に機能を分散させるほうが経済効果やリスク分散の観点から望ましいという異論が続出するでしょうし、そもそも文化庁が京都に、消費者庁はなぜか徳島に移転しているのです。それを考えると、首都機能を移転する候補地で大阪を選ぶ根拠とかあんまりなくて、新潟とか福岡とかのほうが選択肢として大阪よりいいんじゃないのっていう素朴な疑問が国会でどんどん質問されてグダグダになる恐れさえあります。

そもそも、特別区が置かれていないところだけが副首都として相応しいなんて誰が決めたのって話でして、例えば、副首都移転担当大臣などという屋上屋内閣府ポストが新設され、そこに維新さんの誰かが座るとして、まあ火だるまになるのをみんなで眺める儀式になるんじゃないかと思うんですよ。お前が始めた物語だろ、的な。

カジノ構想ですら足掛け8年ぐらいあーだこーだ議論してカジノ（IR）法が成立し、ようやく候補地選定が決まったというのに。本当に大丈夫なのでしょうか。

■「連立離脱」の本当の経緯

連立政権に向けたもう一つの大きな論点として、日本維新の会さんにどのポストを渡すのかという「大臣ポスト」の問題が、首相指名選挙までに着地しないまま進んでいることが挙げられています。おそらく21日に国会が召集され、即日組閣で、そのまま維新さんも連立に入るならどの大臣ポストに誰を就けるのかさっさと決めないといけません。おそらく副首都をやるんなら担当大臣ができてそこは維新さんがやるとして、もうひとつ、それなりの格の大臣ポストに馬場伸幸さんでも据えないと収まらないと私は思います。

このように維新さんとの連携が急ピッチで進む一方で、26年間にわたり政権の重要なパートナーだった公明党さんとの関係修復も急務となっています。

一部報道では創価学会会長の原田稔さんが連立離脱を決断したような内容になっています。しかし、私が公明党さんや創価学会さんから直接伺っている内容によれば、創価学会副会長の佐藤浩さんが中心となって連立離脱の動きを進めてきて、解消ありきの話をするよう党代表・斉藤鉄夫さんや幹事長・西田実仁さんに求めたとされています。

写真＝時事通信フォト 創価学会の原田稔会長（右）（東京都新宿区信濃町の聖教新聞社） - 写真＝時事通信フォト

■公明党のほうが「マイルド」だったのに…

いままで菅義偉さんや木原誠二さんら自民党主流のメンバーを経由して考えを伝えてきた佐藤浩さんは、このたびの自由民主党総裁選で党員・党友さん票による地滑り的な高市早苗さん快勝によって自公連立政権に介入する手段を失ってしまいました。公明党さんにとっても自爆的な連立離脱に突き進んでしまった、というのは自由民主党から見ても非常に残念なことです。

もともと、公明党さんとの最大の懸案事項は、やはり「政治と金」の問題であり、企業・団体献金の段階的廃止や協議体設立などが議論されていました。しかし、今回維新さんが公明党案よりもさらに強い「企業・団体献金の全面廃止」を要求したことで、自民党は難しい選択を迫られることになります。公明党さんのほうがマイルドだったじゃねえか。

ただ、維新さんや公明党さんが仰る政治改革案を少数与党である自民党がいくら嫌だといっても、野党提案で政治資金規正法改正に企業団体献金の全面廃止が盛り込まれたら賛成多数で通ってしまうのが現状です。つまり、公明党さんが国民民主党さんと組んで作ってくれた「企業・団体献金を党本部や都道府県連などの受け皿口座に限定し、透明化を図る」という方法のほうが最悪を避けることができたはずなのであります。

■「現実的な落としどころ」とは

自民党にとって、結党以来の仕組みである企業・団体献金を全面廃止することは、たしかに党の基盤を揺るがしかねない問題です。しかし、世論の趨勢や維新さんの要求を鑑みると、政治資金規正法と公職選挙法の改正をセットにし、議員定数削減なども盛り込んだ「政治制度改革」の協議体を設置し、抜本的な改革案を議論の俎上に載せることが、一つの現実的な落としどころになるはずです。

しかし、むしろ日本の国会議員数は諸外国と比べても人口比で少なく、また議会スタッフや議員の政策秘書の手当ても乏しいので、少ない議員歳費で国会議員自らが議席確保のための地盤固めをしながら政策もやり、国会も対応するという仕組みになってしまっています。維新さんのお考えとは裏腹に、むしろ、議員数は増やさなければならないって結論になる可能性だってあります。

■副総理・財務大臣への起用という「空手形」

一方、野党側の動きとしては、立憲民主党さんの安住淳さんの存在感が際立っています。安住さんは、かつての小沢一郎さんのメソッドを理解し、「多数派の確保」をゴールとし、そのための手段は選ばないという姿勢で交渉を進められているそうです。この点で、安住さんは非常に優秀で、思考はクリアだと評価せざるを得ません。現状は彼一人しか交渉役として機能しておらず、その「態度が悪い」ことが、国民民主党さんやその他野党側との円滑な対話の障害になっている可能性は指摘されるでしょう。

また、国民民主党さんの玉木雄一郎さんについては、麻生太郎さん本人から「副総理・財務大臣」への起用という「空手形」が切られていた事実があったとのことです。玉木さんはもともと小沢一郎さんラインによる統一野党での首班指名の担ぎ上げには消極的で、その理由も「利害関係や政策種痘が一致しない野党の寄せ集めで、数合わせの首班で総理大臣になったところで、議会では少数派の国民民主党の基盤しかなく、政権運営が立ち行かず短期で終わりかねない」と、非常にまっとうなものです。

国民民主党の玉木雄一郎代表（写真＝Noukei314／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■なぜ玉木雄一郎氏は「尻込み」したのか

最終的に、高市さん側が首相指名選挙で決選投票を避け、1回目の投票で過半数を確保するという「生命線」を達成するため、維新さんとの連携が結実したことは、政権運営の観点から一つの大きな進展であると結論づけられています。ただ、いかんせん維新さんはああいう皆さまなので、お察しの通りどう着地になるかわかりませんし、安定した政権運営が連立先としてできるかどうかはまだ不透明です。

また、麻生太郎さんが「あいついいじゃねえか」と連呼していた玉木雄一郎さんについても、国民民主党さんを支持してきた労働組合・四産別が自由民主党との連立について後ろ向きである話もしています。まあ、気持ちはわかる。

玉木さんにとっても、今回の政治状況でいきなり抜き身で「首班指名で玉木雄一郎を総理大臣に」と言っても基盤のないいまの国民民主党さんは議会運営も政策調整もできないでしょうから、何を無理言ってんだというのはあると思うんですよ。特に政権担当する準備はないけど埋蔵金があるからそれを使えば大丈夫だと言って、マスコミの後押しを得て、政権交代を実現して大変なことになった鳩山由紀夫さん以下トロイカによる旧民主党のことを考えれば、玉木さんが尻込みして当然です。

自民党との連立で空手形を切られても、国民民主党さんの政党基盤である四産別の皆さんが自民党との連立に反対している以上、よほど成算がない限り連立には加わらず、勢いのあるうちに解散総選挙をやってもらい議席数の確保をした方が合理的です。そもそも論として、玉木さんや国民民主党さんがいまの政変において焦る必要がないのです。

■今後の政局の焦点は…

首班指名において総理になれないんじゃないかと高市早苗さんをして思わせるに至ったほど攻め込んだ安住淳さんはナイスプレーでしたが、自民党を動物園にしてまで何としても総理になろうとする高市さんの根性が報われる日は来るのでしょうか。

今後の政局の焦点は、曲がりなりにも進水式で沈没することはなかった高市早苗政権が爆誕したあとで日本維新の会さんとご一緒しつつも何とか公明党さんとの関係を再構築し、より安定して国会運営や政策実現ができる連立政権の枠組みを構築できるかに尽きます。

写真＝iStock.com／oasis2me ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oasis2me

この2週間ほど、日本政治の長老の皆さまや日本政治研究の偉い先生とかに毎朝毎夕勉強会に呼ばれて「いかに高市早苗は駄目か」をさんざん聞かされてきた私ですが、それでも、党員・党友さん票トップといういまの自由民主党を支持する皆さまからの圧倒的な賛意を得て総裁に選出された高市早苗さんだからこそ、正面から突破して実現できる新しい日本政治というのがあるかもしれません。

自民党本部にオレンジ色のネクタイをした人からNHKをぶっこわーすと鳴く人までさまざま出入りしているなか、国民有権者にとって少しでも明るい未来がやってくる政治が実現できるよう見守ってまいりたいと思います。

----------

山本 一郎（やまもと・いちろう）

情報法制研究所 事務局次長・上席研究員

1973年、東京都生まれ。96年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。東京大学政策ビジョン研究センター（現・未来ビジョン研究センター）客員研究員を経て、一般財団法人情報法制研究所 事務局次長・上席研究員。著書に『読書で賢く生きる。』（ベスト新書、共著）、『ニッポンの個人情報』（翔泳社、共著）などがある。IT技術関連のコンサルティングや知的財産権管理、コンテンツの企画・制作に携わる一方、高齢社会研究や時事問題の状況調査も。

----------

（情報法制研究所 事務局次長・上席研究員 山本 一郎）