岩手県北上市の温泉旅館で、クマに襲われたとみられる従業員の男性が行方不明となっていましたが、17日、近くで男性とみられる遺体が見つかりました。遺体のそばには、1頭のクマがいて、猟友会によって駆除されました。

17日朝、クマを駆除したという猟友会に話を聞きました。

和賀猟友会 鶴山博会長

「（午前）9時10分ごろにクマの捕獲と被害者が見つかったと、その一報をもらいました。まさか露天風呂に来て引きずっていくとは考えられなかった」

クマの近くにあった遺体は、損傷が激しい状態だったということです。

岩手県北上市の川沿いにある旅館「瀬美温泉」。木々が色づき、これから紅葉シーズンという時でした。

110番通報

「清掃従業員の姿が見えない。露天風呂に血痕のようなものがある」

自然に囲まれた露天風呂。その清掃中に男性従業員が行方不明になりました。周辺には、引きずられた血痕やクマのものとみられる動物の毛があったといいます。

警察や猟友会は、17日午前8時からおよそ40人態勢で捜索を開始。クマと遺体は、そのおよそ1時間後に見つかりました。露天風呂からおよそ50メートルの北西で駆除されたということです。

瀬美温泉の周辺では先週も、2キロほど離れた山林で男性の遺体が発見されていて、環境省はクマによる被害と認定しています。

今回駆除されたクマについて…

和賀猟友会 鶴山博会長

「オスですね。成獣」

大きさは150センチほどだといいます。さらに、先週の被害と同じ個体の可能性があると指摘しました。

和賀猟友会 鶴山博会長

「行動から言えば、同一個体だと推測できる。例えば別の個体でそういう行動をするのは考えられない」

警察は服装などの特徴から、遺体が行方不明になっていた男性とみて、身元の確認を急いでいます。

クマと遭遇した場合は、落ち着いて、背中を見せずに距離を取ることが大切です。