コトブキヤのプラモデル向け塗料「アルカナディア」カラー第2弾がガイアノーツから2026年2月発売決定【#全日本模型ホビーショー】「ヴェルルッタ」用ダークブルーなど全5色
【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料
ガイアノーツは、イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル用塗料「アルカナディア」カラー第2弾を発表した。2026年2月に発売を予定している。
本商品は、コトブキヤが展開するプラモデル「アルカナディア」シリーズ用の塗料シリーズ。第2弾では、「ヴェルルッタ」と「ルミティア ReACT-A」用のダークブルー、「ルミティア ReACT-A」用シルバー、「ソフィエラ」用のメタリックパープル、「エルメダ」用のメタリックブルー、「ヴェルルッタ ReACT-P」用のピンクゴールドの計5色をラインナップする。AD-04 アルカナダークブルー AD-05 アルカナシルバー AD-06 アルカナメタリックパープル AD-07 アルカナメタリックブルー AD-08 アルカナピンクゴールド
