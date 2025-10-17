「y.u mobile」は低速モードがないって本当？ 実際の使い心地はどう？

「y.u mobile」には低速モードがある？ 実際の仕組みを確認

冒頭でもお伝えしたように、y.u mobileでは「低速モード」はありません。データ容量を使い切った場合にはデータ通信速度に制限（最大128kbps）がかかります（※1）。

128kbpsは、一般的な通信速度に比べるとやや低速で、最低限の連絡手段や軽い調べ物は対応できますが、動画視聴や大容量ファイルの送受信には適していません。しかし、y.u mobileであれば、ギガを無駄なく使える仕組みや格安の追加チャージがあるため、そこまで大きな支障なく利用できるでしょう。



低速モードはないけれど、「y.u mobile」には便利な仕組みがたくさん

データ容量を使い切った場合にはデータ通信速度に制限（最大128kbps）がかかりますが、y.u mobileにはそもそもギガを有効利用できる仕組みがあります。



1.ギガの永久繰り越し（100GBが上限）

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」という仕組みがあります。ギガをムダなく消費することができて安心です。



2.開通翌月からギガが倍になる特典実施中！

また当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

このようにお得な特典がありながら、永久繰り越しという仕組みが用意されているため、他の通信事業者に比べて通信制限がかかりづらいというメリットがあります。

※特典の適用については注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



3.格安の追加チャージ

予想以上にギガを消費した月があっても心配は不要です。y.u mobileでは、格安で追加のデータチャージが用意されています。



容量 金額 1GB 330円 10GB 1,200円

1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。

また、y.u mobileのU-NEXTつきプランでは、毎月1,200円分のポイントが付与されます。付与されたポイントはU-NEXTのコンテンツ購入以外に、ギガのチャージにも充てることができるため、自分に合った使い方ができるのも嬉しいポイントです。



結論、低速モードがなくても、安心して利用できる！

低速モードは本来ギガを使いすぎないよう、節約するために利用する仕組みです。

y.u mobileには低速モード自体はないものの、「ギガの永久繰り越し」でギガを有効活用できる仕組みや、「格安データチャージ」で一般的なキャリアよりも安価にデータチャージができたり、「ギガ倍増特典」により毎月のギガ容量が増えたりと、節約の心配をせずに安心して利用できます。

もしそれでも頻繁に通信制限がかかるようであれば、プランの見直しや通信事業者の乗り換えを検討してみるのもありかもしれません。自分の利用スタイルに合った通信事業者であれば、安心して利用できるでしょう。

