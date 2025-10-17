【Ray♥Campusエディターズ】【Coca-Cola X Fes 2025】コカ・コーラが飲み放題！？体験型ブースで音楽だけじゃないワクワクを。
10月11日（土）、12日（日）の2日間にわたって開催された「Coca-Cola X Fes 2025」に行ってきました。楽曲を聴くだけかと思いきや、体験型ブースがたくさんありました。その内容もとても面白かったので、レポートします！
コカ・コーラが飲み放題！？
「Coca-Cola X Fes 2025」では有名なアーティストさん達が公演するということで参加しました。
しかし、このフェスは音楽だけではありません。
体験型ブースがアリーナの周りにあるので、公演前や休憩時間中にもブースを散策できます。それゆえ、一日中ワクワクで暇がありませんでした！
入り口で「FES PASSPORT」を貰い、そこにはマップが書いてありました。
対象のブースでバングルを集めるとプレゼントが貰えるみたいなので早速集めに行きました。
まず、「Message Board」
バングル一つ目ゲット。
次は「Coke Lives in Culture.」
ここでは歴代コークボトルの展示と音楽を楽しめます。
ちなみにこの大きいコークはマニアの方から借りてきたものらしいです。貴重なので写真を撮りました。
次は、「Game Arcade "Run to MUCHU“」へ。
ここでは写真撮影で自分のアバターを作り、障害物を避けながらダッシュし、その距離を競うゲームを楽しめます。
私のアバターはこちらです。
撮影時にキャップを被ると男の子のデザインになりがちらしいです。
結果は11位。あと少しで入賞だったのに…。スーパーマリオブラザーズで練習しておけばよかった…。
気を取り直して、お次は「Photo Booth」
ここではバングルを1本持っている人のみ、X Fes限定フレームのフォトカードがもらえます。私はすでに条件を満たしていたのでいざ写真撮影！
照明が良く、写真が映えて気分が上がりました。
「喉が渇いてきた」と思ったタイミングで「Coke Station」！
しかも無料でキンキンに冷えたコカ・コーラが飲み放題ですよ！なんて太っ腹なのでしょうか…。
有難く頂きました。そして、なんとバングルも貰えました。
コカ・コーラを飲み切った後、空きボトルが邪魔になる人もいるでしょう。
これがいいところに「Recycle Music Box」があるんですよ。
ペットボトルを入れるとレコード型の装置がクルッと回って、ある地点に行くとボトルが下に落ちていきます。
さらに、音の演出もあるのでゴミ捨てだけでフェスっぽい楽しみ方ができます。
ボトルが回っている様子もずっと見ていられます。
次は「ART SPORTS LIMITS」を体験しました。
ここでは写真を撮って、それを基にクリエーターさん達がデジタルアートを完成させてくれます。
ちなみに、彼らは“LIMITS全国学生選手権大会2025“で優勝者、準優勝者、ファイナルグラウンドに出場した代表選手のようです。
完成品に私も紛れ込んでいます。
隣に「まねきねこ」のブースがあったのでお邪魔しました。
ここではカラオケの点数を競います。
ボックスの中に入って歌うのですが、自分の声が外に聞こえるので、歌い出しまで恥ずかしかったです。
しかし、歌詞を覚えてない私は、字幕を見て音程を合わせるのに必死で、気づいたらすごく集中していました。
この得点は良いのか悪いのかわからないですが、周りの方々が盛り上げてくださったので楽しかったです。
なんと、1位でした！
なぜなら、“一番最初に歌ったから“です。1位というのは良い気分ですね。
しかし、1時間後にボードを見に行ったら、圏外でした！
次は「adidas」のブースへ
FIFAワールドカップ公式試合球が展示されていて、写真を撮ると、特製ステッカーを先着で貰えました。
隣は「Spotify」のブース。
「夢中全開。」プレイリストをフォローするとバングルと記念品が貰えました。
残るは、スタンプラリー。
通路の途中で着々とスタンプを集めていたのですが、最後のひとつが外にあるので探しにいきました。
「全然見つからない」と思いきや、隠れてありました！
コンプリート！5つ目のバングルを貰いました。
すると、「アプリダウンロードすれば無料でコスメの抽選ができます！」という声が聞こえたのでその列に並び、アプリもダウンロード。
抽選の結果、リップマスクをゲット！
寄り道はここまで。最後のブースへ行きましょう。
その最後のブースというのが、「Prize Booth」です。
私はバングル5本を持っていたので、全ての特典を貰えました。そして、ドキドキの限定ラベルコーク抽選をしました。
当たったー！今日は運が良いようです。
コカ・コーラでお腹をタプタプにしながら、いよいよフェス観覧です！
実は初音楽フェスです。
音楽フェスに初めて参加するので、どのような楽しみがあるのかワクワクです。
先ほど集めたこのバングル達で応援しようと思います。
以下は撮影許可中に撮った写真です。会場の熱気をご覧あれ！
レーザービームと背景の映像がより観客の熱気を高めていました。
また、アーティストさん達のMCからの曲入りが上手すぎて、感心していました。歌もお話も上手で、何より観客を煽るスキルが高い！
度々、30分の途中休憩を挟むのですが、圧倒されすぎて席から立ち上がれず、余韻に浸っていました。
さらに、会場の外でパンサーさんの生ラジオや先ほどのブース体験など、休憩中も楽しめるイベントがたくさんあるのが「Coca-Cola X Fes 2025」の魅力です。
フェスの後半も盛り上がり続け、ドーパミンのおかげか私は全く疲れ足りず、思わず立ってバングルを振ってました。
Creepy NutsのR指定さんが「お前らの楽しみ方で楽しめ！内気な日本人っていうのを覆そうぜ！」とおっしゃっていたのが印象的でした。
煽り通り、しっかり最後まで全身でフェスを楽しみました！
「8時間って短いな」と時間の感覚にバグが起こるくらい、本当に大満足の8時間でした。
“思いがけないアーティストや音楽に巡り会える“ことができ、私の知っている音楽の幅が広がった気がします。
「Coca-Cola X Fes 2025」の詳細な魅力
最後に個人的に「いいな」と思ったポイントを共有したいと思います。
まず、傘立て。
傘は嵩張るので、意外に持ち歩くのにストレスがかかりますよね。
そこの細かなニーズを考えてくださる「Coca-Cola X Fes 2025」の運営さん、気配りが行き届いています。
また、トレーとペーパータオル。
これは当日開催していた「チキンフェス」会場の入り口や出口に設置してありました。
「食べ物が落ちないようにトレーに乗せて食事も楽しんでください」という配慮が感じられました。また、食後もペーパータオルで清潔感を保てます。
このような細かな配慮がフェスに対する満足感を上げるのだと思いました。
感想
フェスって聞くと「音楽を聴くだけ」と思いがちですが、「Coca-Cola X Fes 2025」では体験ブースがたくさんあり、一日中、会場内外で楽しめました。
しかも、コカ・コーラが飲み放題という他のフェスでは決してない特典付きです。
「Coca-Cola X Fes 2025」では、フェス休憩中も暇しないようにラジオ生放送があったり、体験ブースも再度楽しめたりと、いかに来場者がで特別な日を過ごせるかにフォーカスしている印象を受けました。
来場者全員がこの1日を「Coca-Cola X Fes 2025」で満たされたと思います。
来年もチケット取らなくては！
