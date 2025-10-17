【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSとバンダイは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて「スーパーロボット大戦OG」の新商品を展示している。

同社ブースでは食玩プラキットシリーズ「SMP」より「スーパーロボット大戦OG ハイペリオン」の原型を展示している。展示ではDF（ドール・フィギュア）形態のアルテリオンとべガリオンが展示され、迫力あるサイズ感となっている。

また、HGプラモデルにて「ヒュッケバイン Mk-III トロンべ」の商品化も決定。マルチトレース·ミサイルのコンテナ展開などのギミックも披露された。

さらに、12月発売予定の「HG ヒュッケバイン（PTX-08R)」の彩色見本も展示されている。

【SMP スーパーロボット大戦OG ハイペリオン】【HG ヒュッケバイン Mk-III トロンべ】【HG ヒュッケバイン（PTX-08R)】

(C)SRWOG PROJECT